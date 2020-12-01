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В Украине могут ввести полный локдаун со 2 января

Вторник 01 декабря 2020 10:08
В Украине могут ввести полный локдаун со 2 января
Максим Степанов сделал заявление для украинцев (фото: Facebook. Максим Степанов)
Автор: Людмила Жукова

Окончательное решение по введению локдауна еще не принято

Полный локдаун в Украине могут ввести уже со 2 января 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Как сообщает издание "Zn.ua", ссылаясь на собственные источники, окончательное решение еще не принято.

Министерство здравоохранения настаивает на жестком карантине со 2 января, который продлится три недели, а глава МВД Арсен Аваков предлагает ввести локдаун с 7 декабря.

По поводу остановки транспорта правительство еще не принято точного решения.

"Пока большинство склоняется к тому, чтобы оставить транспорт. Но сейчас просчитываем, как это повлияет с одной стороны на эпидемиологическую ситуацию, а с другой - на работу критической инфраструктуры", - сообщил источник издания.

Интересно, что до этого Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня продлевать не будут. Напомним, он действует до 30 ноября.

Напомним, что поздно вечером 30 ноября в Офисе президента состоялось совещание с участием членов правительства, представителей аппарата СНБО и Офиса президента. Министр Степанов озвучил предложение ввести карантин со 2 января, чтобы дать предпринимателям "закрыть год".

Ранее депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что правительство получило идею ввести так называемый интеллектуальный карантин, при котором будут открыты школы и детские садики. Его введение предлагалось с 20 чисел декабря на три недели.

Как мы рассказывали ранее, врач-инфекционист объяснил, почему нужен тотальный карантин в Украине.

В то же время у Зеленского заявили, что вероятность локдауна рассматривается, но конкретной даты пока нет.

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