ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні можуть ввести повний локдаун з 2 січня

Вівторок 01 грудня 2020 10:08
В Україні можуть ввести повний локдаун з 2 січня
Максим Степанов зробив заяву для українців (фото: Facebook. Максим Степанов)
Автор: Людмила Жукова

Остаточне рішення по введенню локдауну ще не прийнято

Повний локдаун в Україні можуть ввести вже з 2 січня 2021 року. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Як повідомляє видання "Zn.ua", посилаючись на власні джерела, остаточне рішення ще не прийнято.

Міністерство охорони здоров'я наполягає на суворому карантині з 2 січня, який триватиме три тижні, а глава МВС Арсен Аваков пропонує ввести локдаун з 7 грудня.

З приводу зупинки транспорту уряд ще не прийняв точного рішення.

"Поки більшість схиляється до того, щоб залишити транспорт. Але зараз прораховуємо, як це вплине з одного боку на епідеміологічну ситуацію, а з іншого - на роботу критичної інфраструктури", - повідомило джерело видання.

Нагадаємо, що пізно ввечері 30 листопада в Офісі президента відбулася нарада з участю членів уряду, представників апарату РНБО та Офісу президента. Міністр Степанов озвучив пропозицію ввести карантин з 2 січня, щоб дати підприємцям "закрити рік".

Раніше депутат від партії "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що уряд отримав ідею ввести так званий інтелектуальний карантин, при якому буде відкрито школи та дитячі садочки. Його введення пропонувалося з 20 чисел грудня на три тижні.

Як ми розповідали раніше, лікар-інфекціоніст пояснив, чому потрібен тотальний карантин в Україні.

У той же час у Зеленського заявили, що ймовірність локдауну розглядається, але конкретної дати поки немає.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Локдаун

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся