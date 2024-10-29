Цей простий теплий напій перед сном гарантує міцний сон

Якщо вам важко заснути, а вночі ви постійно прокидаєтеся на не можете нормально спати - вихід є. Експерт зі здоров’я поділилася рецептом простого теплого напою, який допоможе вам заспокоїтися.
Що саме треба випити перед сном, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікарки Сабріни Бави.
Сабріна Бава нещодавно поділилася рецептом ідеального вечірнього напою. Гуру здорового образу життя припускає, що основний теплий напій може покращити ваш сон щоночі, а рецепт досить нескладний.
Вона рекомендує випити трохи теплого молока з корицею приблизно за 90 хвилин до сну. За її словами, це допоможе заспокоїти розум і розслабитися.
Для приготування пряного молока вона використовує одну чашку рослинного молока, приблизно від чверті до половини чайної ложки порошку кориці та половину чайної ложки топленого масла.
Цю суміш треба трохи підігріти на повільному вогні кілька хвилин, а після нагрівання залишається лише зняти її з вогню та дати їй трохи охолонути.
Після цього додайте трохи меду зверху, щоб додати нотку солодкості.
"Отже, якщо ви не можете заснути вночі, або якщо ви прокидаєтеся серед ночі і не можете знову заснути, ви повинні спробувати цей засіб. Він зігріє та заспокоїть вашу нервову систему", - сказала Сабріна.
Зазначимо, що кориця, наприклад, діє як природний м’язовий релаксант, який сприяє сну. Крім того, вважається, що тепло молока внутрішньо нагріває тіло, створюючи відчуття спокою та комфорту.
Крім того, молоко є джерелом триптофану, амінокислоти, що сприяє виробленню серотоніну та мелатоніну, які відіграють важливу роль у регуляції сну.
@sabrinabawa
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Також ми писали про простий метод, який допоможе спати вночі щонайменше 10 годин.
До цього інший лікар назвав простий спосіб заснути за 5 хвилин.