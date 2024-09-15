Цей дешевий український овоч - запорука здоров’я серця та імунітету: як правильно вживати

Від яких захворювань допомагає часник?

Часник відомий своєю профілактичною дією та підтримкою лікування хвороб серця та діабету, а також різних видів вірусних та бактеріальних інфекцій.

Вчені довели, що споживання часнику значно покращує серцеві та метаболічні біомаркери захворювань у крові, забезпечуючи:

зниження загального холестерину,

зниження рівня тригліцеридів,

підвищення рівня "хорошого" холестерину ЛПВЩ,

зниження ІМТ і WHR (співвідношення талії до стегон),

підвищення фібринолітичної активності, що сприяє розщепленню тромбів.

Крім того, більшість досліджень показали зниження систолічного та діастолічного артеріального тиску та його антиоксидантну активність (рівні таких ферментів, як каталаза, супероксиддисмутаза та глутатіонпероксидаза).

Вживання часнику було пов'язано з менш частим розвитком хронічних захворювань, таких як:

рак, особливо печінки і стравоходу,

високий кров'яний тиск (передгіпертензія),

діабет 2 типу,

неалкогольна жирова хвороба печінки.

Важливо, що часник необхідно їсти сирим. Тільки в такому вигляді він має повний набір корисних для здоров'я інгредієнтів.

Однак традиційно маринований часник також має багато своїх оригінальних речовин, які завдяки молочнокислому бродінню забезпечують молочнокислі бактерії.

Він містить не тільки пробіотики, адже часник природним чином багатий пребіотиками. Це сполуки, які живлять корисну мікрофлору в кишечнику, де виробляється імунітет.

Чи шкідливий сирий часник?

Сирий часник не шкідливий, якщо його не їсти в надлишку і включати в страви. У одному з досліджень учасники споживали 4-35 г сирого білого часнику на день без побічних ефектів. Незважаючи на те, що він має гостріший смак, ніж фіолетовий, є переваги використання обох видів.

Вживання часнику без термічної обробки може викликати побічні ефекти у людей з проблемами травлення. При гастроезофагеальному рефлюксі може посилювати печію, а при гіперчутливості або харчових захворюваннях викликати печіння в шлунку та грудях.

Людям, які приймають препарати для розрідження крові, зниження рівня глюкози в крові або холестерину, слід з обережністю вживати сирий часник, оскільки часникові сполуки можуть посилити їх дію. Якщо ви доповнюєте свій раціон сирими овочами, можливо, доведеться змінити дозу ліків, тому робити це варто під наглядом лікаря.

Як їсти часник сирим?

Часник багатий сполуками сірки, які також відповідають за його інтенсивний запах і різкий смак. Вони є сильними антиоксидантами і діють як природний антибіотик, противірусний і протигрибковий засіб. Найважливішим з них є аліцин, який виробляється після подрібнення часнику.

Тому часник, що додається в сирі страви, необхідно дрібно нарізати або віджати через прес. Його варто додавати в більшу порцію їжі (наприклад, в соус), а не вживати в концентрованому вигляді.

Часник - це дешева і легкодоступна спеція, яка покращує смак і властивості багатьох страв, які ми їмо щодня, а також його легко додати в наступні страви.