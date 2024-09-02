Це обов'язково: що треба зробити з вашими кімнатними рослинами восени

Підготовка до прохолодних місяців та пересадка рослин

Зі зниженням температури, деякі рослини, особливо теплолюбні, потрібно перенести з балкона до приміщення. Найкраще це робити в похмурі дні, щоб уникнути стресу від різкої зміни умов.

Крім того, на початку осені, коли рослини починають готуватися до стану спокою, можна зайнятися їхньою пересадкою.

Важливо обрати горщик трохи більший за попередній і уважно оглянути кореневу систему, щоб видалити засохлі або пошкоджені ділянки. Це забезпечить рослинам найкращі умови для спокою і подальшого росту.

Забезпечення достатнього освітлення

Восени світловий день значно скорочується, що негативно впливає на розвиток і ріст рослин. Особливо це стосується тих, що потребують більше світла.

Для підтримки їхнього стану слід розглянути можливість використання спеціальних ламп, які компенсуватимуть нестачу природного освітлення. Це допоможе рослинам підтримувати необхідний рівень фотосинтезу навіть у короткі осінньо-зимові дні.

Регулювання поливу та підживлення

Восени і взимку більшість кімнатних рослин переходять у стан спокою, тому їхні потреби у воді та підживленні змінюються. Частоту поливу слід зменшити, щоб уникнути перезволоження ґрунту, яке може призвести до гниття коренів.

Підживлення також потрібно проводити рідше, адже рослини не потребують стільки поживних речовин у період спокою. Важливо не перевантажувати рослини, щоб вони могли накопичити сили для нового сезону росту.

Додаткове зволоження повітря

В кінці вересня, коли увімкнене опалення починає висушувати повітря в приміщенні, рослини, особливо тропічні, страждають від нестачі вологості.

Щоб забезпечити їм комфортні умови, можна використовувати зволожувач повітря або частіше обприскувати рослини водою.

Також варто згрупувати рослини разом, щоб вони створювали власний вологий мікроклімат. Завчасний догляд за рівнем вологості допоможе уникнути сухості листя і зберегти здоровий вигляд ваших зелених улюбленців.

Профілактична обробка від шкідників

Зміна сезонів - це вдалий час для профілактичної обробки рослин від шкідників. За літо на листі можуть оселитися різні комахи та хвороботворні організми, які слід знищити до того, як рослини перейдуть у стан спокою.

Особливо це стосується рослин, які провели літо на відкритому повітрі.

Використовуйте спеціальні препарати з обережністю, дотримуючись інструкцій, щоб не пошкодити рослини і забезпечити їхній здоровий розвиток у нових умовах.