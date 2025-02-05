Тренер назвав найкорисніші для здоровʼя гарніри

Гарніри використовують як доповнення до м'ясних та рибних страв. Однак, деякі можуть зашкодити фігурі, тоді я інші навпаки, будуть сприяти схудненню.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про список гарнірів, які варто додати в раціон.

Гарніри, які корисні для здоров'я

Тренер Юрій Попко розповів, що варто уникати білого рису, або правильно вміти його приготувати. Зокрема, необхідно перше його зварити та зачекати поки він охолоне і тільки тоді їсти при повторному нагріванні.

До корисних гарнірів експерт відніс:

сочевицю

гречку

вівсянку

рис бурий, чорний, червоний, що довго вариться

картопля, але в ідеалі, щоб була в мундирах

практично всі крупи, які цільні та які слід довго варити

бобові - хороший гарнір, тому що там присутня клітковина, білки і вуглеводи

Додамо, що гречка найцінніша з усіх круп, адже містить найбільше вітамінів групи B, зокрема В2, а також РР, С, Е, амінокислоти, рекордну кількість мінералів (магній, калій, фосфор, залізо), рослинний білок.

Тоді як вівсянка зменшує рівень холестерину, нормалізує кислотність, поліпшує травлення, очищує організм, позитивно впливає на стан шкіри.

200-грамова порція сочевиці - містить денну норму фолієвої кислоти. Як і всі бобові культури, сочевиця містить набагато більше білків, аніж злакові. Багата на харчові волокна, клітковину, вітамін В1 (тіамін) і фосфор.

Які крупи шкідливі

Білий шліфований рис, на жаль, позбавлений корисних мікроелементів та є висококалорійним продуктом

Каші з ячменю містять білок злаків, який може бути небезпечним для людей з непереносністю глютену. Споживання подібних страв може спричинити здуття живота, біль у суглобах, ломоту та дискомфорт у кишківнику.

Манка - це дрібно перебита пшениця, що складається на дві третини з крохмалю. Крім того, в ній в кілька разів менше вітамінів, мікроелементів і мінералів, ніж в інших кашах.