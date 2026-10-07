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Смачно 07 жовтня 2026 · 18:12
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Свинина з чорносливом і черствою булкою: рецепт ситної вечері з кулінарної книги 1984 року

Черства булка тут стає частиною соусу, яким поливають тонко нарізану свинину
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Свинина з чорносливом і черствою булкою: рецепт ситної вечері з кулінарної книги 1984 року

Свинина з чорносливом (фото: Styler)

У кулінарних книгах, як-от "Сучасна українська кухня" 1984 року видання, можна знайти незвичайні та навіть забуті варіанти вечері для всієї родини. Особливої уваги заслуговує свинина з чорносливом і неочікуваним доповненням - черствою булкою.

Styler пропонує приготувати свинину з чорносливом за рецептом із книги С. Шалімова та О. Шадури "Сучасна українська кухня".

Свинина з чорносливом і черствою булкою: рецепт ситної вечері з кулінарної книги 1984 року
Кулінарна книга (фото: Styler)

Свинина з чорносливом: у чому особливість рецепта

Головна особливість цієї страви - соус із чорносливу та черствої булки. Останню не подають до м'яса окремо, а підсмажують на маслі та поєднують із фруктовою основою.

Чорнослив спочатку відварюють до м'якості, а потім протирають через сито. До нього додають підсмажену булку, цукор і сік, у якому тушкувалося м'ясо. Завдяки цьому соус виходить густим і насиченим, із виразним кисло-солодким смаком.

Саму свинину спочатку обсмажують до рум'яної скоринки, а потім тушкують із прянощами до готовності. Перед подачею м'ясо нарізають тонкими шматками та поливають готовим соусом.

Свинина з чорносливом і черствою булкою: рецепт ситної вечері з кулінарної книги 1984 року
Рецепт страви (фото: Styler)

Інгредієнти для свинини з чорносливом

Для приготування знадобляться:

  • свинина - 600 г
  • черства булка - 80 г
  • чорнослив - 250 г
  • смалець або вершкове масло - 3 ст. ложки
  • цукор - 1/2 ст. ложки
  • 9% оцет - 2/3 ст. ложки
  • запашний перець - 5 горошин
  • лавровий лист.

Як приготувати свинину з чорносливом

Свинину промийте, за потреби видаліть кістки та наріжте м'ясо великими шматками. Посоліть і обсмажте з усіх боків на смальці або вершковому маслі до утворення рум'яної скоринки.

Обсмажене м'ясо перекладіть у сотейник або каструлю. Додайте оцет, запашний перець, лавровий лист і трохи води. Накрийте кришкою та тушкуйте до готовності.

Тим часом переберіть і добре промийте чорнослив. Відваріть його до м'якості, а потім протріть через сито.

Черству булку підсмажте на маслі, додайте цукор і трохи соку, в якому тушкувалося м'ясо. З'єднайте з протертим чорносливом, а отриману суміш ще раз протріть через сито.

Готовий соус доведіть до кипіння. Свинину наріжте тонкими шматками, викладіть на тарілку та полийте соусом із чорносливу.

До такої страви добре пасуватиме простий гарнір. В оригінальному рецепті свинину рекомендують подавати зі смаженою або відвареною картоплею.

Раніше Styler також розповідав, як приготувати вечерю на двох за 150 гривень.

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