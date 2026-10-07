Свинина с черносливом и черствой булкой: рецепт сытного ужина из кулинарной книги 1984 года

В кулинарных книгах, например "Сучасна українська кухня" 1984 года издания, можно найти необычные и даже забытые варианты ужина для всей семьи. Особого внимания заслуживает свинина с черносливом и неожиданным дополнением - черствой булкой.
Styler предлагает приготовить свинину с черносливом по рецепту из книги С. Шалимова и А. Шадуры "Сучасна українська кухня".
Свинина с черносливом: в чем особенность рецепта
Главная особенность этого блюда - соус из чернослива и черствой булки. Последнюю не подают в мясо отдельно, а поджаривают на масле и сочетают с фруктовым основанием.
Чернослив сначала отваривают до мягкости, а затем протирают через сито. К нему добавляют поджаренную булку, сахар и сок, в котором тушилось мясо. Благодаря этому соус получается густым и насыщенным, с выразительным кисло-сладким вкусом.
Самую свинину сначала обжаривают до румяной корочки, а затем тушат с пряностями до готовности. Перед подачей мясо нарезают тонкими кусками и поливают готовым соусом.
Ингредиенты для свинины с черносливом
Для приготовления понадобятся:
- свинина - 600 г
- черства булка - 80 г
- чернослив - 250 г
- смалец или сливочное масло - 3 ст. ложки
- сахар - 1/2 ст. ложки
- 9% уксус - 2/3 ст. ложки
- душистый перец - 5 горошин
- лавровый лист.
Как приготовить свинину с черносливом
Свинину промойте, при необходимости удалите кости и нарежьте крупными кусками мяса. Посолите и обжарьте со всех сторон на смальце или сливочном масле до образования румяной корочки.
Обжаренное мясо переложите в сотейник или кастрюлю. Добавьте уксус, душистый перец, лавровый лист и немного воды. Накройте крышкой и тушите до готовности.
Тем временем переберите и хорошо промойте чернослив. Отварите его до мягкости, затем протрите через сито.
Черствую булку поджарьте на масле, добавьте сахар и немного сока, в котором тушилось мясо. Соедините с протертым черносливом, а получившуюся смесь еще раз протрите через сито.
Готовый соус доведите до кипения. Свинину нарежьте тонкими кусками, выложите на тарелку и полейте черносливовым соусом.
К такому блюду хорошо подойдет простой гарнир. В оригинальном рецепте свинину рекомендуют подавать с жареным или отварным картофелем.
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