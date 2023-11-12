Свідчила у Гаазі про окупантів: історія журналістки з Херсона у музеї "Голоси мирних"

Від самого початку окупації Анжела усвідомлювала, що не зможе виїхати з Херсона, адже її прізвище було у "чорних списках" росіян. Тому й вирішила весь цей шлях пройти як журналіст: бачити і нотувати те, що відбувається. Робила це максимально обережно.

"У мене було два телефони. На один я все знімала, а другий — з російською сімкарткою, — мала для відвернення уваги. Виходила в ефір із різних квартир. Працювати було небезпечно, тому я щоразу замітала сліди", — розповідає Анжела.

На початку липня 2022 року її заарештували. Журналістка якраз готувала матеріал, коли побачила, як через паркан перелазить людина в балаклаві. Інтуїція та життєвий досвід підказали їй не чинити опір. З мішком на голові її відвезли до міського ізолятора.

"Мене не били. Тільки тиснули психологічно й допитували. Але я чула, як катували інших людей. І поверхом вище, де били та стріляли, і поверхом нижче, де допитували електрострумом. А перші побиття тільки-но привезених відбувалися біля нашої камери. Камери номер шість", — пригадує подробиці Анжела.

Її відпустили на 31-й день, змусивши підписати купу паперів, зокрема — про невиїзд. Але вона все ж знайшла спосіб, щоби втекти, а пізніше — дала цінні свідчення в народному суді у Гаазі, символічному трибуналі над путіним за участі справжніх юристів та свідків.

"Я вірю в реальне покарання. Свідчу, аби докази злочинів були зафіксовані на Українському трибуналі та додані до матеріалів Міжнародного кримінального суду. Війна закінчиться, буде реальний суд, який використовуватиме матеріали свідчень", — говорила Анжела під час перебування на засіданнях суду в Гаазі.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.