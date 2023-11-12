Свидетельствовала в Гааге об оккупантах: история журналистки из Херсона в музее "Голоса мирных"

С самого начала оккупации Анжела отдавала себе отчет, что не сможет уехать из Херсона, ведь ее фамилия была в "черных списках" россиян. Потому и решила весь этот путь пройти как журналист: видеть и записывать происходящее. Делала это очень осторожно.

"У меня было два телефона. На один я все снимала, а второй — с российской симкартой — имела для отвлечения внимания. Выходила в эфир из разных квартир. Работать было опасно, поэтому я каждый раз заметала следы", — рассказывает Анжела.

В начале июля 2022 года она была арестована. Журналистка как раз готовила материал, когда увидела, как через забор перелезает человек в балаклаве. Интуиция и жизненный опыт подсказали ей не сопротивляться. С мешком на голове ее отвезли в городской изолятор.

"Меня не били. Только давили психологически и допрашивали. Но я слышала, как пытали других людей. И этажом выше, где били и стреляли, и этажом ниже, где допрашивали электротоком. А первые избиения только что привезенных происходили возле нашей камеры. Камеры номер шесть", - вспоминает подробности Анжела.

Ее отпустили на 31-й день, заставив подписать кучу бумаг, в частности о невыезде. Но она все же нашла способ бежать, а позже — дала ценные показания в народном суде в Гааге, символическом трибунале над путином с участием настоящих юристов и свидетелей.

"Я верю в реальное наказание. Свидетельствую, чтобы доказательства преступлений были зафиксированы на Украинском трибунале и добавлены в материалы Международного уголовного суда. Война закончится, будет реальный суд, который будет использовать материалы показаний", — говорила Анжела во время пребывания на заседаниях суда в Гааге.

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