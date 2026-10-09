Суханов про "Говорить Україна": чому хотів піти з шоу та не хотів кликати священників

Олексій Суханов пояснив, чому не погоджується з висловлюваннями деяких священнослужителів щодо одностатевих стосунків. Ведучий наголосив, що ставлення до людини не має залежати від того, кого вона кохає, та розмежував особисту віру й релігію.
Детальніше про це розповідає Styler.
Як Олексій Суханов відновлювався після важких записів
Робота над "Говорить Україна" вимагала від Олексія Суханова значних емоційних зусиль. Ведучий розповів, що після записів не поспішав додому, а спочатку намагався побути наодинці та переключитися на повсякденне життя.
"Я потім ніколи не приходив додому відразу. Завжди йшов до якоїсь кав'ярні і замовляв собі каву. Сідав де-небудь в куточку і просто спостерігав. Мені було вкрай необхідно наповнити себе ось цією зовнішньою красою, яка мене оточує", - поділився ведучий в інтерв’ю Єві Коршик, яке вийшло на YouTube.
Суханов також визнав, що багато разів думав про те, щоб залишити цю роботу.
"Я не буду рахувати, скільки разів це було у мене на думці. Було багато разів", - відповів він на запитання про бажання завершити роботу в соціальних проєктах.
Однак реакція людей після програм допомагала йому бачити сенс у своїй діяльності. Суханов розповів, що для нього важливими були не лише слова подяки, а й моменти, коли він бачив емоції героїв після запису.
"Ти бачиш її стан і ти розумієш, що все недаремно", - пояснив ведучий.
Відомо, що Суханов був ведучим "Говорить Україна" до 2022 року. Він зізнавався, що закриття шоу стало для нього особистим ударом. Телеведучий присвятив соціальному токшоу 11 років і сприймав його не просто як роботу, а як найважливіший проєкт свого життя.
"Це був удар, тому що це була дитина для мене. Це був найголовніший проєкт мого життя", - казав Суханов в інтерв'ю Wave РБК-Україна.
Чому Суханов вважає соціальні токшоу важливими
Ведучий вважає, що такі проєкти дають змогу побачити наслідки людських рішень і замислитися над ситуаціями, яких можна уникнути.
"Говорить Україна", як зараз і говорить вся країна, це неймовірна можливість вчитися на чужих помилках", - заявив він.
Водночас ведучий наголосив, що телебачення не повинно підміняти роботу державних органів. Натомість воно має привертати увагу до проблем і спонукати відповідальних осіб шукати рішення.
"Телебачення ж не має вирішувати ці проблеми. Воно має їх визначати, загострювати і ставити ці питання перед владою.Має змушувати вирішувати не тільки виключно цю конкретну проблему, а цю систему, яка призводить до появи цієї проблеми", - сказав Суханов.
Ведучий переконаний, що суспільно важливі історії можуть привертати увагу до системних недоліків і спонукати до змін.
Що Олексій Суханов сказав про церкву та одностатеві стосунки
Також він висловився про участь священнослужителів у соціальних програмах. Ведучий пояснив, що не погоджувався з деякими їхніми висловлюваннями, зокрема щодо одностатевих стосунків.
Суханов вважає, що ставлення до людини не повинно залежати від того, кого вона кохає.
"Я вважаю, що кохання треба берегти, що у кохання немає ані статі, ані віку, ані статусу, ані національності, ані будь-чого іншого. В коханні є тільки почуття. Чим більше щасливих людей на землі, тим менше, відповідно, зла на цій землі", - заявив він.
Він також підкреслив, що права людини не повинні залежати від того, чи схвалюють її особисте життя інші.
"Кожна людина, незалежно від того, кого вона кохає, вона залишається людиною", - зазначив телеведучий.
Окремо Суханов пояснив, чому вважає важливим розрізняти особисту віру та релігійні інституції.
"Релігія і віра - це різні речі", - наголосив він.
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