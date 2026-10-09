Суханов про "Говорить Україна": почему хотел уйти из шоу и не хотел звать священников

Алексей Суханов объяснил, почему не соглашается с высказываниями некоторых священнослужителей по поводу однополых отношений. Ведущий подчеркнул, что отношение к человеку не должно зависеть от того, кого он любит, и разграничил личную веру и религию.
Детальнее об этом рассказывает Styler.
Как Алексей Суханов восстанавливался после трудных записей
Работа над "Говорить Україна" требовала от Алексея Суханова значительных эмоциональных усилий. Ведущий рассказал, что после записей не спешил домой, а сначала пытался побыть наедине и переключиться на повседневную жизнь.
"Я потом никогда не приходил домой сразу. Всегда шел к какой-то кофейне и заказывал себе кофе. Садился где-нибудь в уголке и просто наблюдал. Мне было крайне необходимо наполнить себя вот этой внешней красотой, которая меня окружает", - поделился ведущий в интервью Еве Коршик, которое вышло на YouTube.
Суханов также признал, что много раз думал о том, чтобы оставить эту работу.
"Я не буду считать, сколько раз это было у меня на уме. Было много раз", - ответил он на вопрос о желании завершить работу в социальных проектах.
Однако реакция людей после программ помогала ему видеть смысл в своей деятельности. Суханов рассказал, что для него важны были не только слова благодарности, но и моменты, когда он видел эмоции героев после записи.
"Ты видишь ее состояние и ты понимаешь, что все не зря", - объяснил ведущий.
Известно, что Суханов был ведущим "Говорить Україна" до 2022 года. Он признавался, что закрытие шоу стало для него личным ударом. Телеведущий посвятил социальному токшоу 11 лет и воспринимал его не просто как работу, а важнейший проект своей жизни.
"Это был удар, потому что это был ребенок для меня. Это был самый главный проект моей жизни", - говорил Суханов в интервью Wave РБК-Украина.
Почему Суханов считает социальные токшоу важными
Ведущий считает, что такие проекты позволяют увидеть последствия человеческих решений и задуматься о ситуациях, которых можно избежать.
"Говорить Україна", как сейчас и говорит вся страна, это невероятная возможность учиться на чужих ошибках", - заявил он.
В то же время ведущий подчеркнул, что телевидение не должно подменять работу государственных органов. Оно же должно привлекать внимание к проблемам и побуждать ответственных лиц искать решения.
"Телевидение же не должно решать эти проблемы. Оно должно их определять, обострять и ставить эти вопросы перед властью. Должен заставлять решать не только исключительно эту конкретную проблему, а эту систему, которая приводит к появлению этой проблемы", - сказал Суханов.
Ведущий убежден, что общественно важные истории могут привлекать внимание к системным недостаткам и побуждать к переменам.
Что Алексей Суханов сказал о церкви и однополых отношениях
Также он высказался об участии священнослужителей в социальных программах. Ведущий объяснил, что не соглашался с некоторыми их высказываниями, в частности, относительно однополых отношений.
Суханов считает, что отношение к человеку не должно зависеть от того, кого он любит.
"Я считаю, что любовь надо беречь, что у любви нет ни пола, ни возраста, ни статуса, ни национальности, ни чего-либо другого. В любви есть только чувства. Чем больше счастливых людей на земле, тем меньше, соответственно, зла на этой земле", - заявил он.
Он также подчеркнул, что права человека не должны зависеть от того, одобряют ли его личную жизнь другими.
"Каждый человек, независимо от того, кого он любит, остается человеком", - отметил телеведущий.
Отдельно Суханов объяснил, почему считает важным различать личную веру и религиозные институты.
"Религия и вера - это разные вещи", - подчеркнул он.
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