Суханов про "Говорить Україна": почему хотел уйти из шоу и не хотел звать священников

Алексей Суханов объяснил, почему не соглашается с высказываниями некоторых священнослужителей по поводу однополых отношений. Ведущий подчеркнул, что отношение к человеку не должно зависеть от того, кого он любит, и разграничил личную веру и религию.

Как Алексей Суханов восстанавливался после трудных записей

Работа над "Говорить Україна" требовала от Алексея Суханова значительных эмоциональных усилий. Ведущий рассказал, что после записей не спешил домой, а сначала пытался побыть наедине и переключиться на повседневную жизнь.

"Я потом никогда не приходил домой сразу. Всегда шел к какой-то кофейне и заказывал себе кофе. Садился где-нибудь в уголке и просто наблюдал. Мне было крайне необходимо наполнить себя вот этой внешней красотой, которая меня окружает", - поделился ведущий в интервью Еве Коршик, которое вышло на YouTube.

Суханов также признал, что много раз думал о том, чтобы оставить эту работу.

"Я не буду считать, сколько раз это было у меня на уме. Было много раз", - ответил он на вопрос о желании завершить работу в социальных проектах.

Однако реакция людей после программ помогала ему видеть смысл в своей деятельности. Суханов рассказал, что для него важны были не только слова благодарности, но и моменты, когда он видел эмоции героев после записи.

"Ты видишь ее состояние и ты понимаешь, что все не зря", - объяснил ведущий.

Известно, что Суханов был ведущим "Говорить Україна" до 2022 года. Он признавался, что закрытие шоу стало для него личным ударом. Телеведущий посвятил социальному токшоу 11 лет и воспринимал его не просто как работу, а важнейший проект своей жизни.

"Это был удар, потому что это был ребенок для меня. Это был самый главный проект моей жизни", - говорил Суханов в интервью Wave РБК-Украина .

Почему Суханов считает социальные токшоу важными

Ведущий считает, что такие проекты позволяют увидеть последствия человеческих решений и задуматься о ситуациях, которых можно избежать.

"Говорить Україна", как сейчас и говорит вся страна, это невероятная возможность учиться на чужих ошибках", - заявил он.

В то же время ведущий подчеркнул, что телевидение не должно подменять работу государственных органов. Оно же должно привлекать внимание к проблемам и побуждать ответственных лиц искать решения.

"Телевидение же не должно решать эти проблемы. Оно должно их определять, обострять и ставить эти вопросы перед властью. Должен заставлять решать не только исключительно эту конкретную проблему, а эту систему, которая приводит к появлению этой проблемы", - сказал Суханов.

Ведущий убежден, что общественно важные истории могут привлекать внимание к системным недостаткам и побуждать к переменам.

Что Алексей Суханов сказал о церкви и однополых отношениях

Также он высказался об участии священнослужителей в социальных программах. Ведущий объяснил, что не соглашался с некоторыми их высказываниями, в частности, относительно однополых отношений.

Суханов считает, что отношение к человеку не должно зависеть от того, кого он любит.

"Я считаю, что любовь надо беречь, что у любви нет ни пола, ни возраста, ни статуса, ни национальности, ни чего-либо другого. В любви есть только чувства. Чем больше счастливых людей на земле, тем меньше, соответственно, зла на этой земле", - заявил он.

Он также подчеркнул, что права человека не должны зависеть от того, одобряют ли его личную жизнь другими.

"Каждый человек, независимо от того, кого он любит, остается человеком", - отметил телеведущий.

Отдельно Суханов объяснил, почему считает важным различать личную веру и религиозные институты.

"Религия и вера - это разные вещи", - подчеркнул он.