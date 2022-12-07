Стало відомо, коли Україна перейде на новий календар свят

Україна вже скоро може перейти на новий календар свят. Тобто є ймовірність, що вже наступного року усі православні церкви святкуватимуть Різдво 25 грудня, а Святий Миколай приходитиме до дітей 6 грудня, а не 19-го.
Священник ПЦУ, ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко під час брифінгу Укрінформу розповів, коли можуть перевести церковний календар на Новоюліанський і як це зробити. Також він пояснив, коли варто святкувати найближче Різдво.
Православна церква України ще не прийняла рішення щодо зміни календаря. Однак цього року дозволила парафіям вибирати, коли проводити різдвяне богослужіння - 25 грудня чи 7 січня.
За словами Коваленка, більшість християнського світу живе по Новоюліанському календарю і святкує Боже народження у грудні. Українська церква живе по Юліанському календарі і теж святкує Різдво 25 грудня - але за старим стилем. Ця дата збігається із 7 січня.
"Ми у своїх парафіях порадилися і вирішили, що будемо відзначатимемо дві дати. Різдво багатоденне, як і Великдень - після нього є світлий тиждень, а тоді ще 40 днів. Зазвичай після Різдва були святки аж до Водохрестя. Моя особиста пропозиція - проводити їх від 25 грудня по 7 січня", - заявив священнослужитель
"Пора починати обговорювати те, щоб українська церква прийняла рішення про перехід на Новоюліанський календар. Було б добре, якби це вирішувалось не однією церквою, а всією релігійною спільнотою", - зазначає Коваленко.
Він наголошує, що Новий рік за церковним календарем починається 1 вересня. До цього часу варто було б розв'язати ці питання. А цьогорічні святкування мають стати показовими.
"Треба розуміти, що в церквах люди більш консервативні і вони тяжіють до традицій і прагнуть у них залишитись. Суспільство - більш прогресивне. Думаю, що можливі варіанти, які б задовольняти усіх. Наприклад, нинішній - дозволити тим, хто хоче святкувати Різдво 25 грудня. Це як певний перехідний період", - додає отець Георгій.
Коваленко вважає, що те, що 25 грудня кілька років тому оголосили вихідним - це певний етап дискусії.
"Спочатку треба визначитись в середині кожної церкви, а тоді створювати комісії. Також потрібна певна синхронізація з державним календарем. Бо деякі релігійні свята є державними", - заявив Коваленко.
За його словами, цей процес потребує певної волі духовного верховенства, просвітницької діяльності і державної підтримки, зокрема інформаційної.
"Соціологічні дослідження показують, що постійно зростає кількість людей, які б бажали, щоб ми були ближче до християнського світу, ніж до імперської Росії. Але думаю, що московський патріархат буде проти цього", - підсумував священник.
Нещодавно ми розповідали про те, коли правильно святкувати Різдво і що про це думають священники.
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