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Корисне 20 жовтня 2026, 09:04

Скільки варити картоплю, буряк і моркву: час приготування для салатів та гарнірів

Розповідаємо на скільки ставити, як перевіряти готовність і чи можна готувати їх в одній каструлі
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Господиня варить моркву, картпоплю та буряк (фото: Styler)
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Картопля, буряк і морква потребують різного часу приготування. Значення має і розмір плодів: дрібні шматочки зваряться швидше, ніж великі цілі овочі.

Styler розповідає, як варити овочі для салатів і гарнірів та зберегти потрібну текстуру.

Скільки варити картоплю

Картоплю ретельно помийте, за потреби очистіть та наріжте приблизно однаковими шматочками. Покладіть у каструлю та залийте холодною водою, щоб вона повністю покривала плоди. Доведіть до кипіння, після чого зменшіть нагрівання.

За даними Potatoes USA, орієнтовний час варіння після закипання такий:

  • кубики зі стороною близько 2,5 см або зовсім дрібні бульби - 12 хвилин;
  • невеликі цілі - 15 хвилин;
  • середні цілі - 20 хвилин.

Перед зливанням води перевірте найбільший шматочок: виделка або ніж мають легко проходити до середини. Якщо вона ще тверда, продовжуйте варіння. Великі бульби краще розрізати, щоб вони готувалися рівномірніше.

Для картоплі в мундирах обирайте бульби приблизно однакового розміру. Для салату важливо зберегти їхню форму, а для пюре - дочекатися, щоб м’якоть легко розминалася.

Скільки варити буряк

Буряк варіть цілим, у шкірці. Перед приготуванням змийте землю щіткою, залиште корінець і приблизно 1 см стебел. Це допоможе зменшити втрату кольору.

Обережно покладіть буряк у киплячу воду, яка повністю його покриватиме. Якщо кипіння припинилося, дочекайтеся його відновлення та починайте відлік.

Національний центр домашнього зберігання продуктів США наводить такі орієнтири для молодого буряка:

  • невеликий - 25-30 хвилин;
  • середній - 45-50 хвилин.

Великим коренеплодам може знадобитися більше часу. Перевіряйте готовність у найтовстішій частині: ніж має легко проходити до середини. Якщо він упирається у тверду м’якоть, продовжуйте варіння.

Готовий буряк одразу охолодіть у холодній воді, після чого очистіть.

Скільки варити моркву

Моркву ретельно вимийте, зріжте кінці та за бажанням очистіть.

Цілі коренеплоди можна залити холодною водою й довести до кипіння. Час відраховуйте після закипання.

На кулінарному сайті Євгена Клопотенка радять орієнтуватися на 15-25 хвилин для цілої моркви або великих частин. Дуже товста і велика морква може потребувати до 30 хвилин.

Нарізана морква готується швидше. За рекомендаціями Університету штату Монтана, кружальця завтовшки приблизно 0,6-1,3 см варять у киплячій воді близько 5-8 хвилин, до бажаної м’якості.

Готовність перевіряйте ножем або виделкою. Для салату морква має бути м’якою всередині, але зберігати форму під час нарізання.

Чи можна варити картоплю, буряк і моркву разом

Картоплю та моркву для салату можна готувати в одній каструлі. Проте перевіряти їх потрібно окремо й виймати кожен овоч, щойно він стане готовим.

Буряк краще варити окремо: він може забарвити інші інгредієнти, а середні коренеплоди зазвичай потребують більше часу.

Як охолоджувати та зберігати варені овочі

Якщо готуєте овочі заздалегідь, злийте воду та розкладіть їх невеликими порціями в неглибокі контейнери.

За загальними рекомендаціями FoodSafety.gov, приготовлену їжу потрібно:

  • поставити в холодильник упродовж двох годин після приготування;
  • за температури повітря понад 32 градусів - упродовж однієї години;
  • зберігати за температури не вище 4 градусів та використати протягом 3-4 днів.

Чекати повного охолодження на столі не потрібно: невеликі порції теплої їжі можна ставити в холодильник.

Раніше ми також розповідали, скільки часу треба варити яйця.

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