Скільки варити картоплю, буряк і моркву: час приготування для салатів та гарнірів

Скільки варити картоплю

Картоплю ретельно помийте, за потреби очистіть та наріжте приблизно однаковими шматочками. Покладіть у каструлю та залийте холодною водою, щоб вона повністю покривала плоди. Доведіть до кипіння, після чого зменшіть нагрівання.

За даними Potatoes USA , орієнтовний час варіння після закипання такий:

кубики зі стороною близько 2,5 см або зовсім дрібні бульби - 12 хвилин ;

; невеликі цілі - 15 хвилин ;

; середні цілі - 20 хвилин.

Перед зливанням води перевірте найбільший шматочок: виделка або ніж мають легко проходити до середини. Якщо вона ще тверда, продовжуйте варіння. Великі бульби краще розрізати, щоб вони готувалися рівномірніше.

Для картоплі в мундирах обирайте бульби приблизно однакового розміру. Для салату важливо зберегти їхню форму, а для пюре - дочекатися, щоб м’якоть легко розминалася.

Скільки варити буряк

Буряк варіть цілим, у шкірці. Перед приготуванням змийте землю щіткою, залиште корінець і приблизно 1 см стебел. Це допоможе зменшити втрату кольору.

Обережно покладіть буряк у киплячу воду, яка повністю його покриватиме. Якщо кипіння припинилося, дочекайтеся його відновлення та починайте відлік.

Національний центр домашнього зберігання продуктів США наводить такі орієнтири для молодого буряка:

невеликий - 25-30 хвилин ;

; середній - 45-50 хвилин.

Великим коренеплодам може знадобитися більше часу. Перевіряйте готовність у найтовстішій частині: ніж має легко проходити до середини. Якщо він упирається у тверду м’якоть, продовжуйте варіння.

Готовий буряк одразу охолодіть у холодній воді, після чого очистіть.

Скільки варити моркву

Моркву ретельно вимийте, зріжте кінці та за бажанням очистіть.

Цілі коренеплоди можна залити холодною водою й довести до кипіння. Час відраховуйте після закипання.

На кулінарному сайті Євгена Клопотенка радять орієнтуватися на 15-25 хвилин для цілої моркви або великих частин. Дуже товста і велика морква може потребувати до 30 хвилин.

Нарізана морква готується швидше. За рекомендаціями Університету штату Монтана , кружальця завтовшки приблизно 0,6-1,3 см варять у киплячій воді близько 5-8 хвилин, до бажаної м’якості.

Готовність перевіряйте ножем або виделкою. Для салату морква має бути м’якою всередині, але зберігати форму під час нарізання.

Чи можна варити картоплю, буряк і моркву разом

Картоплю та моркву для салату можна готувати в одній каструлі. Проте перевіряти їх потрібно окремо й виймати кожен овоч, щойно він стане готовим.

Буряк краще варити окремо: він може забарвити інші інгредієнти, а середні коренеплоди зазвичай потребують більше часу.

Як охолоджувати та зберігати варені овочі

Якщо готуєте овочі заздалегідь, злийте воду та розкладіть їх невеликими порціями в неглибокі контейнери.

За загальними рекомендаціями FoodSafety.gov , приготовлену їжу потрібно:

поставити в холодильник упродовж двох годин після приготування;

за температури повітря понад 32 градусів - упродовж однієї години;

зберігати за температури не вище 4 градусів та використати протягом 3-4 днів.

Чекати повного охолодження на столі не потрібно: невеликі порції теплої їжі можна ставити в холодильник.