Скільки варити яйця: точний час для твердого чи рідкого жовтка

Щоб зварити яйця з ніжним рідким жовтком або повністю твердою серединкою, важливо правильно розрахувати час. Навіть кілька зайвих хвилин можуть змінити консистенцію, а надто інтенсивне кипіння призвести до тріщин на шкаралупі.

Скільки варити яйця для різного ступеня готовності та що робити, аби вони не луснули й легко чистилися, розповідає Styler.

Скільки хвилин варити яйця

Час приготування залежить від розміру яєць, їхньої початкової температури та способу варіння. Тому для очікуваного результату варто користуватися одним методом.

Наведені нижче орієнтири підходять для курячих яєць середнього та великого розміру, які обережно опускають у вже киплячу воду. Після цього нагрівання зменшують, щоб вода лише помірно кипіла.

6 хвилин - білок переважно схопився, а жовток залишається рідким.

7-8 хвилин - білок щільний, а жовток м'який і кремовий.

9-10 хвилин - жовток густий, із м'якою серединкою.

11-12 хвилин - білок і жовток повністю тверді.

Це орієнтовний час, а не гарантія однакового результату для всіх яєць. Великі яйця можуть потребувати трохи довшого приготування, ніж дрібні.

Відлік починають із моменту занурення яєць у киплячу воду. Якщо ж класти їх у холодну, наведені хвилини не підходять, адже частина приготування відбувається ще під час нагрівання.

Як правильно варити яйця, щоб вони не луснули

Тріщини на шкаралупі часто з'являються через удари яєць об дно чи стінки каструлі, різкі перепади температури або надто сильне кипіння.

Щоб зменшити ризик, дотримуйтеся кількох правил:

Оберіть каструлю відповідного розміру. Яйця мають лежати в один шар, а не тиснути одне на одне. Опускайте їх у воду ложкою. Не кидайте яйця в окріп, щоб вони не вдарилися об дно. Зменште вогонь після занурення. Вода повинна помірно кипіти, без сильного вирування. Не використовуйте яйця з пошкодженою шкаралупою. Навіть невеликі тріщини можуть бути шляхом потрапляння бактерій. Не проколюйте шкаралупу голкою. Цей популярний спосіб не рекомендують фахівці з харчової безпеки через ризик забруднення.

Повністю виключити появу тріщин неможливо, але обережне занурення та помірне нагрівання допомагають їх уникнути.

Чи потрібно додавати сіль або оцет у воду

Поширена порада - додавати під час варіння сіль або оцет, щоб яйця не тріскалися, але ці добавки не гарантують цілісності шкаралупи. Якщо яйце вдариться об каструлю або вже має мікротріщину, сіль не запобігатиме пошкодженню.

Оцет може сприяти швидшому згортанню білка, який витікає з тріснутого яйця. Проте він не усуває основної причини появи тріщин. Тому значно важливіше правильно підібрати посуд, обережно занурити яйця та не допускати надто сильного кипіння.

Як варити яйця, щоб вони легко чистилися

Навіть правильно зварене яйце іноді важко очистити: шкаралупа відділяється разом із частиною білка, залишаючи нерівну поверхню.Дуже свіжі яйця зазвичай чистяться складніше.

Щоб полегшити очищення яєць від шкаралупи, фахівці American Egg Board рекомендують одразу після варіння перекласти їх у холодну воду та дати охолонути.

Для цього:

Перекладіть готові яйця в миску з холодною водою, бажано з льодом. Дайте їм охолонути протягом кількох хвилин. Легенько постукайте яйцем по твердій поверхні, щоб шкаралупа потріскалася. Починайте очищати з тупого кінця, де зазвичай розташована повітряна камера. За потреби знімайте шкаралупу під тонким струменем прохолодної води.

Охолодження зупиняє подальше приготування яйця та допомагає уникнути перевареного жовтка.

Чому жовток іноді стає зеленуватим

Якщо варити яйця занадто довго або за високої температури, навколо жовтка може з'явитися сіро-зелене кільце. Воно утворюється внаслідок реакції сполук сірки з білка та заліза з жовтка.

Такий колір сам собою не означає, що яйце зіпсувалося. Однак тривале варіння може зробити білок гумовим, а жовток сухим. Щоб уникнути цього, не залишайте готові яйця в гарячій воді та охолоджуйте їх одразу після приготування.

Скільки можна зберігати варені яйця

За рекомендаціями Міністерства сільського господарства США (USDA) , яйця, зварені круто, можна зберігати в холодильнику до семи днів, незалежно від того, очищені вони чи залишилися у шкаралупі.

Важливо помістити їх у холодильник не пізніше ніж через дві години після приготування.

Для безпечного споживання яйця рекомендують готувати до повного затвердіння білка та жовтка. Страви з рідким жовтком мають вищий ризик харчових інфекцій, тому вагітним, маленьким дітям, літнім людям та людям з ослабленим імунітетом краще обирати повністю приготовлені яйця.