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Шмыгаль сделал заявление о тарифах на отопление и горячую воду: "выполняем обещание"

Автор: Людмила Жукова

Тарифы на отопление и горячую воду больше не контролируются правительством Украины, поэтому местные власти не должны "перегибать" с ними.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, говорится в сообщении Правительственного портала.

"Зимой этого года правительство подписало Меморандум с мэрами городов, где обещало решить все эти вопросы. Свое обещание мы выполняем. Реализация закона - это шаг к оздоровлению финансового состояния теплокоммунэнерго и их модернизации. Десятки миллиардов будут компенсированы. Местным властям это позволит сбалансировано решить вопрос с тарифами на тепло и горячую воду в своих громадах. Правительство больше не устанавливает соответствующие тарифы, а поэтому дает местным руководителям необходимый инструмент, чтобы такие тарифы были справедливыми для людей", - сообщил глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что с помощью этого закона украинские предприятия из сферы теплоэнергетики смогут должным образом подготовиться к предстоящему отопительному сезону.

Что будет с должниками Теплокомунэнерго

Глава Правительства поздравил подписания Президентом Украины закона №1639, который предусматривает осуществление реструктуризации долгов Теплокоммунэнерго за потребленный природный газ.

Для того, чтобы процесс реструктуризации заработал как можно быстрее, Правительство одобрило положение о территориальные комиссии, которые будут заниматься анализом и верификацией объема долгов.

"Посмотрим по каждому предприятию и каждому региону, сколько там затрат на производство, сколько долгов, насколько действительно обоснованы эти долги. Ответственность за достоверность данных лежит на руководителях предприятий. Внимательно все будет проверено, и дальше уже начнется процесс реструктуризации", - резюмировал премьер-министр.

Как мы писали ранее, стало известно, с какими проблемами столкнутся местные власти в отопительном сезоне.

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Денис Шмыгаль