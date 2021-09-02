Шмигаль зробив заяву про тарифи на опалення та гарячу воду: "виконуємо обіцянку"

"Взимку цього року уряд підписав Меморандум з мерами міст, де обіцяв вирішити всі ці питання. Свою обіцянку ми виконуємо. Реалізація закону - це крок до оздоровлення фінансового стану теплокомуненерго та їх модернізації. Десятки мільярдів будуть компенсовані. Місцевій владі це дозволить збалансовано вирішити питання з тарифами на тепло і гарячу воду у своїх громадах. Уряд більше не встановлює відповідні тарифи, а тому дає місцевим керівникам необхідний інструмент, щоб такі тарифи були справедливими для людей", - повідомив глава уряду.

Шмигаль нагадав, що за допомогою цього Закону українські підприємства зі сфери теплоенергетики зможуть належним чином підготуватися до майбутнього опалювального сезону.

Що буде з боржниками Теплокомуненерго

Глава уряду привітав підписання Президентом України Закону №1639, який передбачає здійснення реструктуризації боргів теплокомуненерго за спожитий природний газ.

Для того, щоб процес реструктуризації запрацював якнайшвидше, Уряд схвалив Положення про територіальні комісії, які займатимуться аналізом і верифікацією обсягу боргів.

"Подивимося по кожному підприємству і кожному регіону, скільки там витрат на виробництво, скільки боргів, наскільки дійсно обгрунтовані ці борги. Відповідальність за достовірність даних лежить на керівниках підприємств. Уважно все буде перевірено, і далі вже почнеться процес реструктуризації",- резюмував прем'єр-міністр.