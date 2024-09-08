Щоб були завжди м'які та свіжі: як прати махрові рушники

Основні правила прання махрових рушників

Щоб ваші рушники залишалися м'якими і виглядали як нові, необхідно дотримуватися кількох ключових правил прання.

Перше і найважливіше з них - використання рідких порошків. Сипучі засоби можуть залишати на рушниках дрібні частинки, які роблять їх жорсткими. Рідкі порошки повністю розчиняються і не забивають ворс.

Також важливо не переборщувати з кількістю порошку, краще використовувати менше, ніж рекомендовано на кришечці.

Температура води відіграє не менш важливу роль. Прати рушники слід при температурі 30-40 градусів. Цього достатньо для видалення забруднень, але не надто гаряче, щоб пошкодити волокна тканини.

Також варто уникати ручного прання - машинне прання набагато ефективніше очищає ворсинки і зберігає м'якість матеріалу.

Не перевантажуйте барабан пральної машини - рушникам потрібен простір для повноцінного полоскання і прання. Заповнюйте барабан наполовину, щоб рушники могли вільно рухатися.

Оптимальна швидкість віджиму - до 800 обертів на хвилину. Це дозволяє позбутися зайвої води, але не пошкоджує тканину.

Секрети використання додаткових засобів

Для того, щоб ваші рушники після прання були м'якими та ароматними, можна використовувати кульки для прання і спеціальний ополіскувач для білизни.

Кульки допомагають рівномірно розподіляти миючий засіб і запобігають злипання рушників під час прання. Це особливо актуально для махрових виробів, які мають щільну структуру і схильні до втрати пухнастості при неправильному пранні.

Ополіскувач надасть приємного аромату і збереже м'якість (фото: Freepik.com)

Як запобігти фарбуванню і появі плям

Ніколи не періть махрові рушники різних кольорів разом. Темні і світлі рушники можуть забарвитися, особливо при використанні агресивних миючих засобів.

Якщо на рушниках з'являються плями, краще попередньо обробити їх спеціальним засобом, залишити на 20-30 хвилин, а потім випрати в машині. Це допоможе ефективно видалити забруднення, не пошкоджуючи тканину.

Додатки до прання для м'якості та свіжості

Домашні засоби можуть стати чудовими помічниками в догляді за рушниками.

Наприклад, звичайна сіль допомагає пом'якшити воду і запобігти появі жорсткості. Додайте 3 столові ложки солі в барабан пральної машини, щоб ваші рушники були м'якими і приємними на дотик.

Оцет також є чудовим ополіскувачем, який допомагає зберегти колір і текстуру тканини. Достатньо залити оцет у відсік для ополіскувача.

Для усунення неприємних запахів і надання рушникам додаткової свіжості використовуйте харчову соду. Три столові ложки соди в барабані допоможуть не лише освіжити тканину, але й ефективно позбутися будь-яких неприємних запахів, що залишилися після прання.