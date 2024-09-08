Щоб були завжди м'які та свіжі: як прати махрові рушники

Ви могли помітити, що в готелях махрові рушники завжди м'які, чисті та приємні на дотик. Але цей ефект можна легко відтворити і в домашніх умовах, якщо знати кілька простих секретів прання. Як саме треба правильно прати махрові рушники?
РБК-Україна (проект Styler) розкриває таємниці правильного прання махрових речей, щоб вони завжди були м'які та пухнасті.
Щоб ваші рушники залишалися м'якими і виглядали як нові, необхідно дотримуватися кількох ключових правил прання.
Перше і найважливіше з них - використання рідких порошків. Сипучі засоби можуть залишати на рушниках дрібні частинки, які роблять їх жорсткими. Рідкі порошки повністю розчиняються і не забивають ворс.
Також важливо не переборщувати з кількістю порошку, краще використовувати менше, ніж рекомендовано на кришечці.
Температура води відіграє не менш важливу роль. Прати рушники слід при температурі 30-40 градусів. Цього достатньо для видалення забруднень, але не надто гаряче, щоб пошкодити волокна тканини.
Також варто уникати ручного прання - машинне прання набагато ефективніше очищає ворсинки і зберігає м'якість матеріалу.
Не перевантажуйте барабан пральної машини - рушникам потрібен простір для повноцінного полоскання і прання. Заповнюйте барабан наполовину, щоб рушники могли вільно рухатися.
Оптимальна швидкість віджиму - до 800 обертів на хвилину. Це дозволяє позбутися зайвої води, але не пошкоджує тканину.
Для того, щоб ваші рушники після прання були м'якими та ароматними, можна використовувати кульки для прання і спеціальний ополіскувач для білизни.
Кульки допомагають рівномірно розподіляти миючий засіб і запобігають злипання рушників під час прання. Це особливо актуально для махрових виробів, які мають щільну структуру і схильні до втрати пухнастості при неправильному пранні.
Ніколи не періть махрові рушники різних кольорів разом. Темні і світлі рушники можуть забарвитися, особливо при використанні агресивних миючих засобів.
Якщо на рушниках з'являються плями, краще попередньо обробити їх спеціальним засобом, залишити на 20-30 хвилин, а потім випрати в машині. Це допоможе ефективно видалити забруднення, не пошкоджуючи тканину.
Домашні засоби можуть стати чудовими помічниками в догляді за рушниками.
Наприклад, звичайна сіль допомагає пом'якшити воду і запобігти появі жорсткості. Додайте 3 столові ложки солі в барабан пральної машини, щоб ваші рушники були м'якими і приємними на дотик.
Оцет також є чудовим ополіскувачем, який допомагає зберегти колір і текстуру тканини. Достатньо залити оцет у відсік для ополіскувача.
Для усунення неприємних запахів і надання рушникам додаткової свіжості використовуйте харчову соду. Три столові ложки соди в барабані допоможуть не лише освіжити тканину, але й ефективно позбутися будь-яких неприємних запахів, що залишилися після прання.
Раніше ми писали, як часто треба міняти старі рушники на нові, щоб не було патогенів та бактерій.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Puracy, Good Housekeeping, Cleanipedia.