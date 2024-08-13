Що турбує підлітків сьогодні: 13-річний Арсен шукає відповіді у професіоналів у проєкті Фонду Ахметова

Ведучий роликів - 13-річний Арсен, переможець зимового "Блогер Кемпу" проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України", у рамках якого Фонд забезпечує відпочинок та оздоровлення дітям, які постраждали від війни.

Дивіться відео за участі Арсена на YouTube-каналі Фонду.

Арсен, як і будь-який підліток, щодня стикається з різними цікавими, важливими та несподіваними питаннями. Відповіді на деякі у нього вже є, і тепер хлопець, разом зі своїми наставниками й фахівцями, ділиться інформацією з однолітками.

Особисту історію Арсена Полякова, який втратив батька на війні, ви знайдете у Музеї "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

У змінах "Блогер Кемпу" беруть участь діти з найнезахищеніших категорій: це сироти та напівсироти, діти під опікою; діти, яких було незаконно вивезено до Росії та вдалося повернути до України; діти, які втратили батьків під час війни; дітлахи, які мають психологічні травми та потребують соціалізації тощо.

Майже 5 тисяч дітей, які постраждали від війни, отримали відпочинок, оздоровлення та психологічну допомогу у дитячому таборі на Закарпатті у рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України".

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова зібрав вже понад 110 тисяч історій мирних мешканців України про війну від першої особи. Розкажіть свою на порталі Музею, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.