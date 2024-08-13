Что беспокоит подростков сегодня: 13-летний Арсен ищет ответы у профессионалов в проекте Фонда Ахметова

Ведущий роликов - 13-летний Арсен, победитель зимнего "Блогера Кемпа" проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины", в рамках которого Фонд обеспечивает отдых и оздоровление детям, пострадавшим от войны.

Смотрите видео с участием Арсена на YouTube-канале Фонда.

Арсен, как и любой подросток, ежедневно сталкивается с разными интересными, важными и неожиданными вопросами. Ответы на некоторые у него уже есть, и теперь парень вместе со своими наставниками и специалистами делится информацией со сверстниками.

Личную историю Арсена Полякова, потерявшего отца на войне, вы найдете в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

В изменениях "Блогер Кемпу" принимают участие дети из самых незащищенных категорий: это сироты и полусироты, дети на попечении; дети, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть в Украину; дети, потерявшие родителей во время войны; дети, имеющие психологические травмы и нуждающиеся в социализации и т.д.

Около 5 тысяч детей, пострадавших от войны, получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере на Закарпатье в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 110 тысяч историй мирных жителей Украины о войне от первого лица. Расскажите свою на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.