Психолог назвав 3 ознаки алкогольної залежності та хто у групі ризику

Психолог Вадим Мельник розповідає про ключові ознаки алкогольної залежності.

Наявність абстинентного синдрому

На відміну від алкогольного отруєння, при якому виникає відраза до алкоголю - при абстинентному синдромі, або як його називають в народі - похміллі - у людини виникає потяг до повторного вживання, після якого настає відчуття фізичного та емоційного полегшення.

Лікар зазначив, що людина вживає, щоб відчути себе краще. Цей стан і запускає цикл запоїв.

Втрата контролю над вживанням алкоголю

Зокрема, у такому випадку ситуацій, що дозволяють випити стає більше, а стримуючих факторів - менше.

Людина випиває частіше, алкоголь починає супроводжувати протягом тижня, в ситуаціях де є вибір - людина скоріше обере випити ніж провести час тверезо.

Втрата дозового контролю над вживанням

Кількість випитого алкоголю зростає, а проконтролювати дозування стає дедалі тяжче.

В такому разі, людина впевнена що вип’є всього одну-дві порції алкоголю, але щоразу перепиває.

Експерт зазначив, що додатковими, та не менш важливими ознаками є:

ріст толерантності до алкоголю, щоб відчути сп’яніння необхідно випити більшу кількість алкоголю ніж раніше

вживання продовжується попри негативні наслідки цієї поведінки

короткочасні провали пам’яті, внаслідок вживання алкоголю. Коли людина каже: я не пам’ятаю як тут опинився або погано пам’ятаю вечір

втрата або зниження блювотного рефлексу від вживання навіть великої кількості алкоголю

коли близькі кажуть, що ви вживаєте забагато або ви самі задумуєтесь про те, що вживаєте забагато і це може бути проблемою.

Якщо ви помічаєте у себе ці ознаки - варто звернутись до лікаря нарколога та психолога, що спеціалізується на роботі із залежностями.

Хто в групі ризику розвитку алкогольної залежності

Люди з певними генетичними ознаками

Якщо в людини є порушення обміну речовин або певні спадкові хвороби, які ослаблюють організм, алкоголь швидше переробляється організмом та залежність розвивається протягом декількох років.

Жінки

У жінок менше води в організмі, ніж у чоловіків з подібною масою тіла, і через це висока концентрація алкоголю в крові настає в них швидше. Тому, якщо чоловік та жінка вип’ють однакову кількість спиртного, в жінки доза алкоголю в крові буде вищою, та сп’яніння в неї наступить раніше.

Літні люди

З віком алкоголь в організмі засвоюється повільніше. В результаті він довше залишається в організмі.