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Люди 08 жовтня 2026, 13:47

Пропагандист Микита Михалков заявив, що війну Росії проти України "послав Бог"

Російський режисер вважає, що війна мала змусити його співвітчизників переосмислити власні цінності
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Микита Михалков (колаж: Styler)
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Російський режисер і пропагандист Микита Михалков відзначився новою заявою про війну проти України. Він заявив, що її нібито "послав" Росії Бог, аби змусити росіян "схаменутися" та переглянути свої життєві цінності.

Що Микита Михалков заявив про війну проти України та як пояснив свої слова, розповідає Styler.

Що заявив Микита Михалков

У розмові з російськими пропагандистськими ЗМІ Михалков почав розмірковувати про цінності сучасного суспільства та заявив, що війна проти України нібито мала змусити росіян переглянути своє ставлення до життя.

За його словами, саме війна повинна була стати своєрідним сигналом, після якого люди мали "схаменутися" та зрозуміти, що для них насправді важливо.

"Я розумію, що ця фраза досить дивна, але нам Господь послав СВО, щоб ми схаменулися, щоб ми зрозуміли, чого варті справжні цінності і які вони", - заявив Михалков.

Водночас режисер не згадав, що повномасштабну війну проти України розпочала саме Росія 24 лютого 2022 року.

Як Михалков пояснив свою заяву

Продовжуючи свою думку, пропагандист заявив, що надмірне прагнення до розваг і задоволень може бути небезпечним. На його думку, людина ризикує втратити розуміння справжніх цінностей, якщо головним у її житті стає постійне отримання задоволення.

Режисер уже неодноразово публічно підтримував російську агресію проти України та повторював тези кремлівської пропаганди.

Як Михалков раніше висловлювався про війну

Михалков не вперше публічно виправдовує російську агресію проти України. Після початку повномасштабного вторгнення режисер підтримав дії Кремля та неодноразово повторював тези російської пропаганди про Україну й Захід.

У своїх попередніх виступах він також використовував релігійну риторику, намагаючись представити війну як протистояння не лише між державами, а й між різними цінностями.

Відомо, що Михалков внесений до бази центру "Миротворець".

Крім того, ще у січні 2023 року Україна запровадила проти режисера персональні санкції. Михалков потрапив до санкційного списку разом з іншими російськими діячами культури, які підтримували політику Кремля.

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