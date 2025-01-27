Продається в кожній аптеці. Дешевий вітамін, з яким ГРВІ закінчиться на два дні раніше

Який вітамін допоможе одужати від ГРВІ

Оскільки зимові холоди тривають, такі хвороби, як застуда та грип, лютують. Ці сезонні захворювання можуть порушити плани на кілька тижнів, поки люди одужують та ізолюються, щоб запобігти поширенню вірусу.

Лікар Амір Хан розповів, що добавки цинку може прискорити одужання приблизно на два дні.

"Якщо ви застудилися, приймайте цинк. Це може скоротити тривалість вашої застуди на два з чвертю дні", - сказав медик.

Але є одна умова, почати прийом добавки треба, як тільки з’являються симптоми застуди.

Те саме дослідження показало, що вітамін С може скоротити тривалість застуди, але тільки якщо добавку було прийнято до того, як ви захворіли, оскільки вона не буде настільки ефективною, як тільки з’являться симптоми.

Цинк природним чином присутній у таких продуктах, як морепродукти, молочні продукти, яйця та червоне м’ясо.

Окрім цих добавок, лікар підкреслив, що найефективніший спосіб мінімізувати тривалість хвороби цієї зими - це в першу чергу попередити захворювання.

"Гігієна рук дуже важлива, тому що основний шлях поширення цих вірусів застуди - через краплі, які можуть потрапити на вашу руку та в дихальні шляхи. Також тримайте свої поверхні чистими", - порадив експерт.