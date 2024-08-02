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Природні "таблетки молодості та довголіття". Який продукт треба вживати щодня

П'ятниця 02 серпня 2024 13:47
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Природні "таблетки молодості та довголіття". Який продукт треба вживати щодня Фото: Вживайте ягоди у сезон щодня (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Оксана Скиталінська

Ягоди - це смачний та суперкорисний продукт, який називають "таблетками молодості та довголіття". Вживайте їх щодня та будете здоровими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories дієтолога Оксани Скиталінської.

В чому користь ягід

Ягоди відомі своїми численними корисними властивостями завдяки високому вмісту вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Ось кілька основних переваг для здоров’я:

Природні &quot;таблетки молодості та довголіття&quot;. Який продукт треба вживати щодня

Антиоксидантні властивості

Ягоди містять багато антиоксидантів, таких як антоціани, флавоноїди та вітамін C. Ці сполуки допомагають боротися з вільними радикалами, які можуть спричиняти окислювальний стрес і ушкодження клітин.

Підтримка імунної системи

Високий вміст вітаміну C в багатьох ягодах допомагає зміцнити імунну систему, підвищуючи стійкість до інфекцій і захворювань.

Покращення здоров’я серця

Антиоксиданти і волокна в ягодах можуть знижувати ризик серцево-судинних захворювань. Вони допомагають знижувати рівень поганого холестерину, покращують еластичність кровоносних судин і зменшують запалення.

Підтримка здоров’я шкіри

Вітамін C і інші антиоксиданти в ягодах сприяють виробництву колагену, що покращує еластичність і тонус шкіри, а також допомагає боротися з ознаками старіння.

Поліпшення роботи мозку

Деякі ягоди, зокрема чорниця, містять сполуки, що покращують когнітивні функції, пам’ять та концентрацію. Антиоксиданти в ягодах допомагають захищати нейрони і підтримувати здоров’я мозку.

Регуляція рівня цукру в крові

Ягоди мають низький глікемічний індекс і містять волокна, що допомагає контролювати рівень цукру в крові та знижувати ризик розвитку діабету 2 типу.

Покращення травлення

Високий вміст волокон у ягодах сприяє нормалізації роботи кишечника, запобігає запорам і підтримує здоров’я травної системи.

Зменшення запалення

Антиоксиданти і інші біологічно активні компоненти в ягодах можуть зменшувати запалення в організмі, що є важливим для запобігання хронічним захворюванням.

Підтримка здоров'я очей

Ягоди, такі як чорниця і журавлина, містять сполуки, що сприяють захисту очей від шкідливого впливу ультрафіолетових променів і підтримують загальне здоров’я зору.

Регулярне споживання ягід може позитивно вплинути на загальний стан здоров’я і допомогти підтримувати різні аспекти фізичного і психологічного благополуччя.

Найбільш корисні ягоди

Чорниця

Високий вміст антиоксидантів, таких як антоціани, які допомагають боротися з вільними радикалами. Чорниця також корисна для зору і пам’яті, підтримує здоров’я серця і може допомогти в контролі рівня цукру в крові.

Малина

Багата на вітаміни C і K, а також на клітковину. Малина містить антоціани і елагову кислоту, які мають протизапальні та антиоксидантні властивості.

Полуниця

Містить велику кількість вітаміну C, марганцю і фолієвої кислоти. Полуниця також має антиоксидантні властивості, підтримує здоров’я серця та покращує стан шкіри.

Журавлина

Вміст вітаміну C, клітковини і антиоксидантів робить журавлину корисною для зміцнення імунітету, запобігання інфекціям сечових шляхів і підтримки здоров’я серця.

Обліпиха

Відома своїм високим вмістом вітаміну C, а також омега-7 жирних кислот. Обліпиха має протизапальні і антиоксидантні властивості, а також допомагає покращити стан шкіри.

Смородина

Багата на вітамін C і антоціани. Смородина підтримує імунну систему, покращує здоров’я серця та має антиоксидантні властивості.

Агрус

Містить вітаміни A і C, а також клітковину. Агрус підтримує імунну систему і здоров’я серця, а також має антиоксидантні властивості.

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