Поверка счетчиков воды и тепла в Украине: кто должен платить

Когда проводится поверка счетчиков

Как правило, о необходимости провести поверку по каждому прибору (счетчики холодного и горячего водоснабжения, тепловые счетчики, газовые приборы учета и электроэнергии) извещается в платежке, или информацию можно увидеть в личном кабинете абонента на официальном сайте поставщика услуг.

Благодаря своевременной поверке средств измерительной техники потребитель платит за фактически израсходованные ресурсы, а не теоретические нормы (которые значительно выше).

Счетчики тепловой энергии проверяются только в лабораторных условиях, и делают это лицензированные специалисты. Водомеры можно проверить и на дому, без демонтажа - в этом случае работы занимают около 15 минут, тратится при этом приблизительно 30 литров воды (на 1 прибор).

Оплата работ по поверкам

Отношения в сфере метрологической деятельности регулирует закон "О метрологии и метрологической деятельности". Согласно ст. 28, периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) указанных средств измерительной техники осуществляется за счет предприятий и организаций, оказывающих услуги по тепло- и водоснабжению, отметили в Главном управлении Госпродпотребслужбы Львовской области.

В то же время, ст. 46 закона установлено, что физлица оплачивают метрологические работы, связанные с осуществлением на хозрасчетных началах всех видов метрологического контроля (в том числе и поверку средств измерительной техники) в порядке, установленном правительством.

Вообще же сведения, кто должен оплачивать такую процедуру, указаны в договоре, который каждый потребитель услуг заключает с поставщиком, при этом, как правило, она соответствует данному закону. В нем, по сути, говорится, что платит тот, кто этот счетчик покупал, обратили внимание в компании "Служба поверки счетчиков".

При этом если речь идет об общедомовых приборах учета (обычно это относится к теплосчетчикам), то здесь ситуация не такая однозначная. В законе "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" № 2119-VIII от 22 июня 2017 года указано, что поверка общедомовых узлов коммерческого учета должна осуществляться оператором внешних инженерных систем. В данном случае субъектом хозяйствования является Теплоэнерго.

Так, все эти расходы компания-поставщик услуг закладывает в тарифы на теплоснабжение. Но если счетчик тепла будет передан на баланс ОСМД, то его поверка станет обязанностью уже объединения собственников многоквартирного дома. Поэтому рекомендуется изучать договора, в которых должна содержаться такая информация.

Тарифы на поверку счетчиков

Когда заработал новый закон о ЖКХ, оплата за поверку счетчиков лежит на плечах потребителя (раньше стоимость входила в тариф на воду).

В Госпродпотребслежбе рассказывают, что НКРЭКУ устанавливает тарифы на коммунальные услуги тем субъектам естественных монополий и субъектам хозяйствования на смежных рынках, лицензирование деятельности которых оно осуществляет.

Так, после включения органами, уполномоченными осуществлять установление тарифов, в состав этих тарифов расходов на периодическую поверку, обслуживание и ремонт средств учета) для субъектов хозяйствования, осуществляющих хозяйственную деятельность по централизованному отоплению, холодному и горячему водоснабжению (исполнителей) и на основании договоров между потребителем и исполнителями указанных услуг периодическая поверка, обслуживание и ремонт средств учета (в том числе их демонтаж, транспортировка и монтаж после поверки, распломбирование и опломбирование) должна производиться исполнителем услуг.