Під березами соснами чи мхом: де шукати боровики, маслюки та інші гриби у жовтні

Берези, сосни та інші дерева можуть підказати місце

Це не випадковість. Багато лісових грибів утворюють із дерев так звану мікоризу - взаємозв'язок із корінням рослини. Тому певні види грибів мають характерних "сусідів" серед дерев. Фахівці Penn State Extension пояснюють, що значна частина лісових грибів живе саме у взаємовигідному зв'язку з деревами.

Тож під час жовтневої прогулянки корисно запам'ятати кілька простих орієнтирів.

Під березами - підберезники та деякі боровики

Якщо в лісі багато беріз, варто особливо уважно дивитися під ними та неподалік.

Підберезник звичайний має тісний зв'язок із березами й може плодоносити від літа до осені. У природних парках його описують як вид, який фактично прив'язаний до березових насаджень.

Берези можуть бути хорошим орієнтиром і для пошуку білих грибів. Боровики трапляються не лише у хвойних, а й у змішаних та листяних лісах. Їх можна зустріти біля берези, сосни, ялини, дуба та інших дерев.

Особливо варто перевіряти лісові галявини, узлісся, краї стежок і більш відкриті ділянки, а не тільки густу хащу.

У сосняку шукайте маслюки

А от якщо перед вами молодий або середньовіковий сосновий ліс, увагу варто переключити на маслюки.

Вони пов'язані з хвойними деревами, зокрема соснами. Для маслюка звичайного (Suillus luteus) сосна є характерним партнером.

У жовтні маслюки можуть з'являтися на відкритих сонячних місцях, узліссях і в молодих соснових посадках. Після дощу їхній слизький капелюшок стає особливо помітним.

Тому в сосняку не варто просто йти навмання: краще повільно оглядати землю навколо дерев, особливо там, де трава невисока або ґрунт не закритий товстим шаром хвої.

Сосна може привести і до боровиків

Сосновий ліс це не лише маслюки.

Білі гриби також можуть рости поруч із соснами, причому восени їх варто шукати не тільки в глибині лісу, а й на більш світлих ділянках. Для боровиків важливі не лише порода дерева, а й тип ґрунту, вологість та конкретні умови місця.

Крім того, білий гриб часто можна знайти й поряд із мухоморами. Зокрема, червоний Amanita muscaria іноді росте в тих самих лісових умовах, що й білий гриб. У базі Mycota of Alaska зазначають, що ці два види можуть траплятися поруч саме у хвойних лісах. Водночас це не означає, що білий гриб обов'язково буде біля кожного мухомора: види можуть просто мати схожі вимоги до середовища.

З огляду на це, яскравий мухомор у жовтневому лісі можна сприймати як сигнал уважніше оглянути ділянку навколо, особливо якщо поруч є сосни або ялини. Сам білий гриб утворює мікоризу з різними деревами, зокрема сосною та ялиною.

Мох на піщаному ґрунті під соснами теж може бути хорошим візуальним орієнтиром. Але сам мох не означає, що поруч обов'язково будуть боровики - це лише одна з ознак відповідного середовища.

Під осиками - шукайте підосичники

Якщо в лісі трапляється багато осики, варто уважніше оглядати землю біля її стовбурів.

Підосичники належать до грибів, які утворюють мікоризні зв'язки з деревами. У жовтні вони ще можуть траплятися, хоча з похолоданням кількість знахідок поступово зменшується.

Яскравий капелюшок часто допомагає помітити гриб навіть серед опалого листя, але під час збору важливо орієнтуватися не лише на колір, а на весь комплекс ознак.

А що означає мох під ногами

Мох справді часто асоціюється у грибників із хорошими місцями. Особливо це помітно у хвойних лісах, де моховий покрив може поєднуватися з кислими, добре дренованими ґрунтами.

Але тут є важливий нюанс: мох не є "покажчиком" конкретного гриба.

Наприклад, у соснових та ялинових лісах мохи є частиною характерного лісового середовища, де можуть траплятися різні види грибів. Однак один лише мох не дозволяє зробити висновок, що під ним неодмінно ховається боровик чи маслюк. Для пошуку набагато корисніше оцінювати одразу кілька ознак - дерева, тип лісу, ґрунт, вологість і відкритість ділянки.

Де ще перевіряти ліс у жовтні

Є кілька місць, які грибники часто оглядають особливо ретельно:

узлісся - тут більше світла й часто інші умови вологості;

- тут більше світла й часто інші умови вологості; галявини та краї стежок - частина боровиків може траплятися саме на більш відкритих ділянках;

- частина боровиків може траплятися саме на більш відкритих ділянках; молоді соснові насадження - перспективні для маслюків;

- перспективні для маслюків; ділянки під березами - місця для пошуку підберезників;

- місця для пошуку підберезників; опалі листя та хвоя - частина грибів може бути майже повністю прихована під ними;

- частина грибів може бути майже повністю прихована під ними; місця після дощу - за достатньої вологи грибна активність може посилюватися.

У жовтні особливо важливе й похолодання. Поки ночі залишаються відносно теплими, грибний сезон може продовжуватися. Після стійких заморозків кількість теплолюбних осінніх видів зазвичай скорочується. Водночас деякі холодостійкі гриби можуть з'являтися й пізніше.

(!) Зверніть увагу, що мох або місце з великою кількістю грибів не є гарантією їстівності. Північноамериканська мікологічна асоціація наголошує, що немає однієї візуальної ознаки, яка надійно розділяє їстівні та отруйні гриби. Тому незнайомі екземпляри краще не збирати для їжі.