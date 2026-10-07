Под березами соснами или мхом: где искать боровики, маслята и другие грибы в октябре

Березы, сосны и другие деревья могут подсказать место

Это не случайность. Многие лесные грибы образуют из деревьев так называемую микоризу - взаимосвязь с корнями растения. Поэтому определенные виды грибов имеют характерные "соседи" среди деревьев. Специалисты Penn State Extension объясняют, что значительная часть лесных грибов обитает именно во взаимовыгодной связи с деревьями.

Во время октябрьской прогулки полезно запомнить несколько простых ориентиров.

Под березами - подберезовики и некоторые боровики

Если в лесу много берез, следует особенно внимательно смотреть под ними и неподалеку.

Подберезовик обычный имеет тесную связь с березами и может плодоносить от лета до осени. В природных парках его описывают как вид, фактически привязанный к березовым насаждениям.

Береза могут быть хорошим ориентиром и для поиска белых грибов. Боровики встречаются не только в хвойных, но и в смешанных и лиственных лесах. Их можно встретить у березы, сосны, ели, дуба и других деревьев.

Особенно стоит проверять лесные поляны, опушки, края троп и более открытые участки, а не только густую чащу.

В сосняке ищите маслята

А вот если перед вами молодой или средневековый сосновый лес, внимание следует переключить на маслята.

Они связаны с хвойными деревьями, в том числе соснами. Для маслята обыкновенного (Suillus luteus) сосна является характерным партнером.

В октябре маслята могут появляться на открытых солнечных местах, опушках и в молодых сосновых посадках. После дождя их скользкая шляпка становится особенно заметной.

Поэтому в сосняке не стоит просто идти наугад: лучше медленно осматривать землю вокруг деревьев, особенно там, где трава невысокая или почва не закрыта толстым слоем хвои.

Сосна может привести и к боровикам

Сосновый лес это не только маслята.

Белые грибы также могут расти рядом с соснами, причем осенью их следует искать не только в глубине леса, но и на более светлых участках. Для боровиков важны не только порода дерева, но тип почвы, влажность и конкретные условия места.

Кроме того, белый гриб часто можно найти и рядом с мухоморами. В частности, красный Amanita muscaria иногда растет в тех же лесных условиях, что и белый гриб. В базе Mycota of Alaska отмечают, что эти два вида могут встречаться рядом именно в хвойных лесах. В то же время это не означает, что белый гриб обязательно будет у каждого мухомора: виды могут просто иметь схожие требования к среде.

Учитывая это, яркий мухомор в октябрьском лесу можно воспринимать как сигнал более внимательно осмотреть участок вокруг, особенно если рядом есть сосны или ели. Сам белый гриб образует микоризу с разными деревьями, в частности сосной и елью.

Мох на песчаной почве под соснами тоже может быть хорошим визуальным ориентиром. Но сам мох не означает, что рядом обязательно будут боровики - это лишь один из признаков соответствующей среды.

Под осиками - ищите подосиновики

Если в лесу встречается много осины, следует внимательнее осматривать землю у ее стволов.

Подосинники относятся к грибам, которые образуют микоризные связи с деревьями. В октябре они могут случаться, хотя с похолоданием количество находок постепенно уменьшается.

Яркая шляпка часто помогает заметить гриб даже среди опавших листьев, но во время сбора важно ориентироваться не только на цвет, а на весь комплекс признаков.

А что значит мох под ногами

Мох часто ассоциируется у грибников с хорошими местами. Особенно это заметно в хвойных лесах, где моховой покров может сочетаться с кислыми, хорошо дренированными почвами.

Но здесь есть важный нюанс: мох не является "указателем" конкретного гриба.

Например, в сосновых и еловых лесах мхи являются частью характерной лесной среды, где могут встречаться различные виды грибов. Однако один только мох не позволяет сделать вывод, что под ним непременно скрывается боровик или маслят. Для поиска гораздо полезнее оценивать сразу несколько признаков - деревья, тип леса, почву, влажность и открытость участка.

Где еще проверять лес в октябре

Есть несколько мест, которые грибники часто осматривают особенно тщательно:

опушка - здесь больше света и часто другие условия влажности;

- здесь больше света и часто другие условия влажности; лужайки и края троп - часть боровиков может встречаться именно на более открытых участках;

- часть боровиков может встречаться именно на более открытых участках; молодые сосновые насаждения - перспективны для маслят;

- перспективны для маслят; участки под березами - места для поиска подберезовиков;

- места для поиска подберезовиков; опавшие листья и хвоя - часть грибов может быть почти полностью скрыта под ними;

- часть грибов может быть почти полностью скрыта под ними; места после дождя - при достаточной влаге грибная активность может усиливаться.

В октябре особенно важно и похолодание. Пока ночи остаются относительно теплыми, грибной сезон может продолжаться. После стойких заморозков количество теплолюбивых осенних видов обычно сокращается. В то же время, некоторые холодостойкие грибы могут появляться и позже.

(!) Обратите внимание, что мох или место с большим количеством грибов не являются гарантией съедобности. Североамериканская микологическая ассоциация отмечает, что нет одного визуального признака, который надежно разделяет съедобные и ядовитые грибы. Потому незнакомые экземпляры лучше не собирать для еды.