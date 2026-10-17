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Люди 17 жовтня 2026 · 08:08
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Переможці "Голос.Діти" у 2026 році: як змінилися Анна Ткач, Роман Сасанчин та інші

Колись вони виходили на сцену дитячого вокального шоу, а тепер будують власне життя та кар'єру
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Переможці "Голос.Діти" у 2026 році: як змінилися Анна Ткач, Роман Сасанчин та інші

Переможці "Голос.Діти" (колаж: Styler)

Переможці "Голос.Діти" запам'яталися глядачам ще юними виконавцями, але після фіналів їхні шляхи розійшлися. Роман Сасанчин переміг ще й у дорослому "Голосі країни", Данелія Тулешова виступила на американському талант-шоу, а Еліна Іващенко продовжила музичну кар'єру.

Де зараз переможці "Голос.Діти", розповідає Styler.

Анна Ткач

Анна Ткач стала переможницею першого сезону "Голос.Діти" у 2012 році. Вона виступала в команді Олега Скрипки та запам'яталася глядачам своїм вокалом і виконанням українських пісень.

Після перемоги Анна продовжила займатися музикою. У 2017 році вона брала участь у фестивалі "Червона рута", де здобула другу премію. Проте згодом дівчина стала значно рідше з'являтися в українському медіапросторі.

Переможці &quot;Голос.Діти&quot; у 2026 році: як змінилися Анна Ткач, Роман Сасанчин та інші
Анна Ткач (скриншот)

Нині підтвердженої інформації про її актуальні музичні проєкти немає. Тому її історія відрізняється від шляхів інших учасників, які продовжили регулярно з'являтися на телебаченні або розвивати публічну кар'єру.

Роман Сасанчин

Роман Сасанчин переміг у другому сезоні "Голос.Діти" у 2015 році. Його наставницею була Тіна Кароль. На той момент хлопець уже вирізнявся сильним вокалом, але саме після участі в шоу його впізнаваність значно зросла.

У 2020 році Роман повернувся на сцену дорослого "Голосу країни" та знову переміг у команді Тіни Кароль. Він став одним із найяскравіших прикладів учасника, якому вдалося досягти успіху і в дитячому, і в дорослому вокальному проєкті.

Переможці &quot;Голос.Діти&quot; у 2026 році: як змінилися Анна Ткач, Роман Сасанчин та інші
Роман Сасанчин (фото: instagram.com/sasanchyn_official)

У наступні роки життя співака змінилося. Роман одружився з Іванною, у подружжя народилася донька Елізабет. Згодом пара розлучилася. Зараз Сасанчин працює у студії звукозапису як сесійний музикант і створював музику на замовлення.

Еліна Іващенко

Еліна Іващенко стала переможницею третього сезону "Голос.Діти" у 2016 році. Вона виступала в команді Тіни Кароль і після шоу продовжила брати участь у великих вокальних конкурсах.

У 2019 році Еліна перемогла в "Х-Факторі", а вже у 2020-му взяла участь у Національному відборі на "Євробачення" з піснею Get Up. Співачка посіла п'яте місце, але продовжила працювати над власним репертуаром.

Переможці &quot;Голос.Діти&quot; у 2026 році: як змінилися Анна Ткач, Роман Сасанчин та інші
Еліна Іващенко (фото: instagram.com/elina.ivashchenko_official)

Після початку повномасштабного вторгнення артистка виїхала за кордон, працювала на круїзних лайнерах і викладала вокал. У 2025 році вона повернулася до України та представила авторську пісню "Море".

Данелія Тулешова

Данелія Тулешова перемогла в четвертому сезоні "Голос.Діти" у 2017 році. Її наставником був MONATIK. Виступи юної співачки вирізнялися потужним вокалом, а перемога принесла їй популярність не лише в Україні, а й за кордоном.

У 2018 році Данелія представляла Казахстан на дитячому "Євробаченні" та посіла шосте місце. Ще більшу міжнародну увагу вона привернула у 2020 році, коли взяла участь в американському шоу America's Got Talent.

Переможці &quot;Голос.Діти&quot; у 2026 році: як змінилися Анна Ткач, Роман Сасанчин та інші
Данелія Тулешова (фото: instagram.com/itsdaneliya)

Згодом Данелія зосередилася на англомовній музиці та розвитку кар'єри у США. У 2024 році вона закінчила школу в Брукліні. Серед її музичних робіт - авторські композиції, з якими вона поступово відходить від образу дитини-вундеркінда та формує власний стиль.

Олександр Зазарашвілі

Олександр Зазарашвілі став переможцем п'ятого сезону "Голос.Діти" у 2019 році. Він виступав у команді гурту "Время и Стекло" та привернув увагу глядачів сильним голосом і технікою виконання.

На момент участі в шоу Олександр жив у Грузії. Його перемога стала завершенням п'ятого сезону української версії проєкту та одним із найпомітніших моментів фіналу.

Переможці &quot;Голос.Діти&quot; у 2026 році: як змінилися Анна Ткач, Роман Сасанчин та інші
Олександр Зазарашвілі (фото: instagram.com/thealezander)

Після шоу співак не так часто з'являвся в українських медіа, як деякі інші переможці. Наразі Олександр продовжує співати, веде свій особистий блог, знімаючи розважальні відео та проживає у Нью-Йорку.

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