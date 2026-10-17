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Главная Люди Победители "Голос.Діти" в 2026 году: как изменились Анна Ткач, Роман Сасанчин и другие
Люди 17 октября 2026 · 08:08
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Победители "Голос.Діти" в 2026 году: как изменились Анна Ткач, Роман Сасанчин и другие

Когда-то они выходили на сцену детского вокального шоу, а теперь строят свою жизнь и карьеру
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Победители "Голос.Діти" в 2026 году: как изменились Анна Ткач, Роман Сасанчин и другие

Победители "Голос.Діти" (коллаж: Styler)

Победители "Голос.Діти" запомнились зрителям еще юными исполнителями, но после финалов их пути разошлись. Роман Сасанчин победил еще и во взрослом "Голосі країни", Данелия Тулешова выступила на американском талант-шоу, а Элина Иващенко продолжила музыкальную карьеру.

Где сейчас победители "Голос.Діти", рассказывает Styler.

Анна Ткач

Анна Ткач стала победительницей первого сезона "Голос.Діти" в 2012 году. Она выступала в команде Олега Скрипки и запомнилась зрителям своим вокалом и исполнением украинских песен.

После победы Анна продолжила заниматься музыкой. В 2017 году она участвовала в фестивале "Червона рута", где получила вторую премию. Однако впоследствии девушка стала гораздо реже появляться в украинском медиапространстве.

Победители &quot;Голос.Діти&quot; в 2026 году: как изменились Анна Ткач, Роман Сасанчин и другие
Анна Ткач (скриншот)

В настоящее время подтвержденной информации о ее актуальных музыкальных проектах нет. Поэтому ее история отличается от путей других участников, продолживших регулярно появляться на телевидении или развивать публичную карьеру.

Роман Сасанчин

Роман Сасанчин победил во втором сезоне "Голос.Діти" в 2015 году. Его наставницей была Тина Кароль. На тот момент парень уже отличался сильным вокалом, но после участия в шоу его узнаваемость значительно возросла.

В 2020 году Роман вернулся на сцену взрослого "Голоса страны" и снова победил в команде Тины Кароль. Он стал одним из самых ярких примеров участника, которому удалось добиться успеха и в детском, и во взрослом вокальном проекте.

Победители &quot;Голос.Діти&quot; в 2026 году: как изменились Анна Ткач, Роман Сасанчин и другие
Роман Сасанчин (фото: instagram.com/sasanchyn_official)

В последующие годы жизнь певца изменилась. Роман женился на Иванне, у супругов родилась дочь Элизабет. Впоследствии пара развелась. Сейчас Сасанчин работает в студии звукозаписи как сессионный музыкант и создавал музыку по заказу.

Элина Иващенко

Элина Иващенко стала победительницей третьего сезона "Голос.Діти" в 2016 году. Она выступала в команде Тины Кароль и после шоу продолжила участвовать в больших вокальных конкурсах.

В 2019 году Элина победила в "Х-Факторе", а уже в 2020-м приняла участие в Национальном отборе на "Евровидение" с песней Get Up. Певица заняла пятое место, но продолжила работу над собственным репертуаром.

Победители &quot;Голос.Діти&quot; в 2026 году: как изменились Анна Ткач, Роман Сасанчин и другие
Элина Иващенко (фото: instagram.com/elina.ivashchenko_official)

После начала полномасштабного вторжения артистка уехала за границу, работала на круизных лайнерах и преподавала вокал. В 2025 году она вернулась в Украину и представила авторскую песню "Море".

Данелия Тулешова

Данелия Тулешова победила в четвертом сезоне "Голос.Діти" в 2017 году. Ее наставником был MONATIK. Выступления юной певицы отличались мощным вокалом, а победа принесла ей популярность не только в Украине, но и за рубежом.

В 2018 году Данелия представляла Казахстан на детском "Евровидении" и заняла шестое место. Еще большее международное внимание она привлекла в 2020 году, когда приняла участие в американском шоу America's Got Talent.

Победители &quot;Голос.Діти&quot; в 2026 году: как изменились Анна Ткач, Роман Сасанчин и другие
Данелия Тулешова (фото: instagram.com/itsdaneliya)

Впоследствии Данелия сосредоточилась на англоязычной музыке и развитии карьеры в США. В 2024 году она окончила школу в Бруклине. Среди ее музыкальных работ - авторские композиции, с которыми она постепенно отходит от образа ребенка-вундеркинда и формирует собственный стиль.

Александр Зазарашвили

Александр Зазарашвили стал победителем пятого сезона "Голос.Діти" в 2019 году. Он выступал в команде группы "Время и Стекло" и привлек внимание зрителей сильным голосом и техникой исполнения.

В момент участия в шоу Александр жил в Грузии. Его победа стала завершением пятого сезона украинской версии проекта и одним из самых заметных моментов финала.

Победители &quot;Голос.Діти&quot; в 2026 году: как изменились Анна Ткач, Роман Сасанчин и другие
Александр Зазарашвили (фото: instagram.com/thealezander)

После шоу певец не так часто появлялся в украинских медиа, как некоторые победители. Пока Александр продолжает петь, ведет свой личный блог, снимая развлекательные видео и проживает в Нью-Йорке.

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