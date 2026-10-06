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Люди 06 жовтня 2026, 20:28

Павло Зібров зізнався, чому рідко виходить у світ із дружиною: "Я її бережу"

На концертах і світських заходах співака частіше супроводжує донька
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Павло та Марина Зіброви (фото: Styler)
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Павло Зібров пояснив роль своєї дружини Марини у концертній діяльності та пояснив, чому вона рідко з’являється поруч із ним на публіці.

Детальніше про це розповідає Styler.

Чому Зібров рідко з'являється на публіці з дружиною

Співак розповів, що він не хоче, щоб його жінка нервувала через поїздки.

"Я її бережу, чесно кажучи. Тому що тривоги всі ці. Треба жінці ще перейматися, нервувати, їздити - навіщо? Якщо я можу, то сам із Діанкою. Вона молода, активна. Ми беремо на двох і ділимо якісь негаразди", - пояснив Павло 6 жовтня в інтерв'ю BLIK.ua.

На заходи він їздить із донькою Діаною, яка працює його піарницею та директоркою. Зібров зазначив, що разом із нею вони розділяють різні труднощі.

Як Марина допомагає чоловікові готуватися до виступів

За словами Зіброва, дружина відповідає за його сценічний образ: стежить за зачіскою та підбирає одяг і взуття для виступів - аж до шкарпеток.

"Подивіться на зачіску - це все Марина Володимирівна", - зазначив співак.

Що Зібров раніше розповідав про стосунки з Мариною

Павло та Марина одружилися у 1994 році. У 1997-му в них народилася донька Діана.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній у листопаді 2025 році, співак говорив, що, на його думку, значних криз у їхніх стосунках не було. Дружину він описував як більш імпульсивну, а себе - як спокійнішого.

Зібров пояснював, що під час суперечок воліє дати Марині висловитися й не загострювати ситуацію.

Також артист згадував, що на початку стосунків дружина звикала до його манери спілкування з колегами. Зокрема, він вітався з балеринами та бек-вокалістками обіймами та поцілунками в щоку.

Що Зібров називає основою їхнього шлюбу

У березні 2026 року в коментарі Gazeta.ua, співак поділився, що допомагає їм із дружиною зберігати міцні стосунки.

"Секрет простий: довіра, повага і дивитися в одному напрямку", - підкреслив Павло.

За його словами, вони з Мариною працюють як команда і живуть спільною справою. Якщо виникають проблеми, подружжя обговорює їх одразу. Співак також наголошував на ролі гумору в їхньому спілкуванні.

Який має вигляд дружина Павла Зіброва

Спільні фотографії з Мариною співак публікує у соцмережах. Зокрема, у вересні 2024 року він поділився знімком до 30-ї річниці їхнього вінчання, про який розповідав Styler.

Павло та Марина Зіброви (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
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