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Главная Люди Павел Зибров признался, почему редко выходит в свет с женой: "Я ее берегу"
Люди 06 октября 2026, 20:28

Павел Зибров признался, почему редко выходит в свет с женой: "Я ее берегу"

На концертах и светских мероприятиях певца чаще сопровождает дочь
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Павел и Марина Зибровы (фото: Styler)
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Павел Зибров объяснил роль своей жены Марины в концертной деятельности и объяснил, почему она редко появляется рядом с ним на публике.

Детальнее об этом рассказывает Styler.

Почему Зибров редко появляется на публике с супругой

Певец рассказал, что он не хочет, чтобы его женщина нервничала из-за поездок.

"Я ее берегу, честно говоря. Потому что тревоги все эти. Надо женщине еще беспокоиться, нервничать, ездить - зачем? Если я могу, то сам с Дианкой. Она молодая, активная. Мы берем на двоих и делим какие-то невзгоды", - рассказал Павел 6 октября в интервью BLIK.

На мероприятия он ездит с дочерью Дианой, работающей его пиарщицей и директором. Зибров отметил, что вместе с ней они разделяют разные трудности.

Как Марина помогает мужчине готовиться к выступлениям

По словам Зиброва, жена отвечает за его сценический образ: следит за прической и подбирает одежду и обувь для выступлений - вплоть до носков.

"Посмотрите на прическу - это все Марина Владимировна", - отметил певец.

Что Зибров раньше рассказывал об отношениях с Мариной

Павел и Марина поженились в 1994 году. В 1997 году у них родилась дочь Диана.

В интервью Маше Ефросининой в ноябре 2025 года певец говорил, что, по его мнению, значительных кризисов в их отношениях не было. Жену он описывал как более импульсивную, а себя – как более спокойного.

Зибров объяснял, что во время споров предпочитает дать Марине высказаться и не обострять ситуацию.

Также артист вспоминал, что в начале отношений жена привыкала к его манере общение с коллегами. В частности, он здоровался с балеринами и бэк-вокалистками объятиями и поцелуями в щеку.

Что Зибров называет основой их брака

В марте 2026 года в комментарии Gazeta.ua певец поделился, что помогает им с женой сохранять крепкие отношения.

"Секрет прост: доверие, уважение и смотреть в одном направлении", - подчеркнул Павел.

По его словам, они с Мариной работают как команда и живут общим делом. Если возникают проблемы, супруги обсуждают их сразу. Певец также подчеркивал роль юмора в их общении.

Как выглядит жена Павла Зиброва

Совместные фотографии с Мариной певец публикует в соцсетях. В частности, в сентябре 2024 года он поделился снимком к 30-летию их венчания, о котором рассказывал Styler.

Павел и Марина Зибровы (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
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