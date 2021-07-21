Отсутствие этого продукта в нашем рационе опаснее, чем курение

Исследователи из Канады пришли к неожиданному выводу - если человеку не будет хватать Омега-3, которым богата жирная рыба, его жизнь может сократиться больше, чем из-за курения.

Так, если табакокурение в среднем сокращает жизнь на четыре года, то если не употреблять жирные сорта рыбы (скумбрию, сардину, лосось, тунец, форель, селедку), то длительность вашей жизни может сократиться на целых пять лет.

Чем полезны Омега-3, и какой уровень вещества считается нормой

По словам ученых, жирные кислоты известны своим полезным воздействием на сердце, кроме того они сокращают количество сгустков крови.

Высоким уровень Омега-3 считается свыше 8%, средним - от 4 до 8%, а менее 4% - низким.

К примеру, у жителей Японии, в рационе которых много рыбы и морепродуктов, средний уровень жирных кислот - значительно выше 8%. А вот у американцев он ниже 5%.

Где кроме жирной рыбы высокий уровень Омега-3: