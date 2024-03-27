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Ощадбанк змінив умови користування деякими картками: що відомо

Що треба знати про зміни у користуванні картками від Ощадбанку (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Ощадбанк заявив, що автоматично продовжить роботу карток, термін дії яких закінчився після лютого 2022 року. Такі картки повноцінно працюватимуть до кінця вересня 2024 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Ощадбанку.

Що треба знати про зміни

"У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 30 вересня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився, починаючи з лютого 2022 року.

"Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час", - кажуть у структурі.

В Ощадбанку також наголосили, що у разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.

Нагадаємо, що торік у грудні Ощадбанк уже продовжував термін дії усіх карток до 31 березня 2024 року.

 

Додамо також, що раніше Ощадбанк відкрив нову депозитну програму "Моя перемога" із відсотковою ставкою 13.5%. Депозит можна відкривати терміном дії на 6 місяців, мінімальна сума вкладу - 10 000 грн. Програма передбачена як для гривневих капіталовкладень, так і для доларових.

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