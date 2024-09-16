Оновити усю квартиру за 48 годин: чи це можливо та як це зробити

Чи мріяли ви коли-небудь про швидке оновлення інтер'єру, але боялися затяжного ремонту? А що, як ми скажемо, що зміни у вашій квартирі можливі всього за два дні?
РБК-Україна (проект Styler) роповідає, як зробити за вихідні повне оновлення оселі і досягти вражаючих результатів.
Перш ніж братися за пензель або шурупокрут, важливо витратити час на підготовку. Це може здатися очевидним, але якісне планування значно спрощує процес і економить дорогоцінний час.
Почніть з того, щоб скласти детальний список матеріалів та інструментів, які вам знадобляться. Після цього закупіть усе необхідне заздалегідь, щоб не втрачати годин на поїздки до магазину.
Оберіть фронт робіт. Що можна реально зробити за два дні? Наприклад, фарбування стін, заміна світильників, оновлення текстилю - чудові варіанти для короткотермінового ремонту. Оцініть, скільки часу займе кожне завдання, щоб уникнути поспіху та помилок.
Фарбування стін - один із найшвидших способів повністю змінити вигляд кімнати. Використовуйте швидковисихаючу фарбу, яка висихає за 1-2 години. Це дозволить нанести другий шар того ж дня і завершити процес уже за кілька годин.
Якщо ви не хочете фарбувати всі стіни, можна створити акцентну стіну. Одна яскрава або текстурна стіна може надати кімнаті абсолютно новий вигляд без значних затрат часу. Обирайте кольори, які гармонують з іншими елементами інтер'єру для досягнення гармонії.
Оновлення текстилю - простий та ефективний спосіб оновити інтер'єр. Заміна штор, подушок, покривал миттєво змінює атмосферу кімнати. Вибирайте текстиль в єдиній кольоровій гамі для гармонійного та завершеного образу приміщення.
Цікаво, що кольорова гама інтер'єру має вплив на наш настрій та працездатність. Наприклад, сині відтінки сприяють концентрації, а жовті - стимулюють креативність. Тому обирайте текстиль з урахуванням не лише зовнішнього вигляду, але й психологічного ефекту.
Освітлення відіграє одну з ключових ролей у створенні атмосфери приміщення. Замініть старі люстри на сучасні світильники. Додайте торшери чи настільні лампи для створення затишних світлових зон.
Світильники з регульованою яскравістю дозволять швидко змінювати настрій у кімнаті: від яскравого денного до спокійного, вечірнього освітлення. Це робить приміщення багатофункціональним та гнучким для різних потреб.
Повна заміна меблів за вихідні малоймовірна, але можна вдосконалити вже наявні. Перефарбуйте старий комод або змініть ручки на шафах. Додайте нові чохли на стільці чи дивани - це оновить інтер’єр без значних фінансових витрат.
Креативна ідея: використовуйте самоклейку плівку для оновлення кухонних шаф або комодів. Це швидкий, економічний і ефектний спосіб дати друге життя старим меблям.
Останні деталі відіграють важливу роль у завершенні образу інтер’єру. Додайте нові картини, вази, свічки або декоративні подушки. Ці елементи створюють затишок та індивідуальність вашого простору.
Головне - не намагайтесь зробити все й одразу. Зосередьтесь на ключових елементах, а решту можна поступово доробити. Якісний результат завжди кращий, ніж поспіх і недбалість.
Раніше ми писали, як естетика вабі-сабі збагачує простір і чому нам не завжди комфортно в "ідеальному" інтер’єрі.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Apartment Therapy, Bob Vila, Forbes Home.