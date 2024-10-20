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Оливкова чи авокадова: яка олія насправді корисніша для здоров'я і чому

Олія авокадо чи оливкова краща для організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вибір олії відіграє важливу роль у приготуванні різних страв. Варто знати, на що звертати увагу при виборі між авокадовою та оливковою олією.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яку олію краще підійде для смаження, а яку для заправки салатів.

Чим корисна олія авокадо

Олію одержують з висушеної м'якоті плодів (значно рідше з кісточок) методом холодного віджиму. Така технологія дозволяє повністю зберегти всі вітаміни, мінерали, кислоти та інші біологічно активні речовини, що входять до складу продукту.

Раніше ми повідомляли, рафіновану чи не рафіновану олію краще купувати.

Читайте також, чи справді оливкова олія рятує від похмілля.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Eat This, Not That! та Health.

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авокадооливкиОліяЗдоров'я