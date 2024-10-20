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Оливковое или авокадовое: какое масло действительно полезнее для здоровья и почему

Масло авокадо или оливковое лучше для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Выбор масла играет немаловажную роль в приготовлении различных блюд. Следует знать, на что обращать внимание при выборе между авокадовым и оливковым маслом.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какое масло лучше подойдет для жарки, а какое для заправки салатов.

Чем полезно масло авокадо

Масло получают из высушенной мякоти плодов (значительно реже из косточек) методом холодного отжима. Такая технология позволяет полностью сберечь все витамины, минералы, кислоты и другие биологически активные вещества, входящие в состав продукта.

Раньше мы сообщали, рафинированное или не рафинированное масло лучше покупать.

Читайте также, действительно ли оливковое масло спасает от похмелья.

При написании материала использовались следующие источники: Eat This, Not That! и Health.

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авокадооливкиОлияЗдоровье