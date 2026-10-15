Ольга Харлан показала, як підросла її 4-місячна донька Аріанна (фото)

Ольга Харлан показала чотиримісячну доньку

На новому фото маленька Аріанна лежить на дитячому килимку серед іграшок. Особливу увагу Харлан приділила саме зачісці малечі. Судячи з підпису, два крихітні хвостики неабияк потішили зіркову маму.

"Сьогодні Арі 4 місяці. Ці хвости - то всьо", - написала Ольга.

Цікаво, що ще після народження доньки Харлан жартувала про її густе волосся. Тоді спортсменка опублікувала фото новонародженої Аріанни та зазначила, що дівчинці вже можна заплітати коси.

Тепер, через чотири місяці, цей жарт отримав своє продовження - Ольга продемонструвала першу зачіску донечки.

Ольга Харлан показала чотиримісячну доньку Аріанну (скриншот Instagram)

Як Ольга Харлан повідомила про вагітність

Про майбутнє поповнення в родині олімпійська чемпіонка оголосила у лютому 2026 року.

Радісною новиною вона поділилася разом зі своїм нареченим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Закохані опублікували спільне відео, у якому повідомили, що вперше стануть батьками.

Під час вагітності Харлан розповідала про зміни у своєму житті та спортивній кар'єрі. Наприклад, під час зимових Олімпійських ігор 2026 року вона зізналася, що поставила професійні виступи на паузу.

Спортсменка пояснювала, що після багатьох років змагань вони з Луїджі вирішили приділити більше уваги особистому життю.

"Ми як взяли відпустку після Олімпіади-2024 в Парижі, то все ж зрозуміли, що дуже багато зробили для своєї професійної кар'єри, для своїх країн. Тому хочеться зараз трошки пожити для себе", - розповідала Харлан.

Як спортсменка розповіла про стать дитини

У березні Ольга та Луїджі повідомили, що очікують на народження дівчинки. Замість традиційного гендер-паті пара влаштувала ніжну фотосесію.

Ольга Харлан опублікувала кадри з фотосесії (фото: instagram.com/olgakharlan)

На світлинах Харлан позувала у джинсах і світлому светрі, а її наречений ніжно обіймав майбутню маму. Головною деталлю фотосесії став напис "It's a girl" на округлому животі спортсменки. Саме так закохані розкрили стать первістки.

Ольга Харлан опублікувала кадри з фотосесії (фото: instagram.com/olgakharlan)

Фотографії були виконані у світлій мінімалістичній стилістиці, без яскравих декорацій та масштабного святкування.

Коли народилася донька Ольги Харлан

Донечка з'явилася на світ 14 червня 2026 року. Але про народження дівчинки Ольга та Луїджі повідомили лише через два дні.

16 червня Харлан опублікувала зворушливий кадр із маленькою ручкою новонародженої та поділилася ім'ям донечки.

"Аріанна. 14.06.2026. Мама й тато люблять тебе більше за все", - написала тоді спортсменка.

Що відомо про стосунки Ольги Харлан та Луїджі Самеле

Обранець української спортсменки - італійський фехтувальник Луїджі Самеле. Пара перебуває у стосунках уже кілька років. У вересні 2024 року закохані оголосили про заручини.

Після Олімпійських ігор у Парижі спортсмени вирішили приділити більше часу спільному життю, а у 2026 році вперше стали батьками.

Народження Аріанни стало новим етапом у житті пари, а Харлан тепер регулярно ділиться з прихильниками, як росте маленька Аріанна .