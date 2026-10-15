Ольга Харлан показала, как подросла ее 4-месячная дочь Арианна (фото)

Ольга Харлан показала четырехмесячную дочь

На новом фото маленькая Арианна лежит на детском коврике среди игрушек. Особое внимание Харлан уделила именно прическе малышей. Судя по подписи, два крошечных хвостика изрядно порадовали звездную маму.

"Сегодня Ари 4 месяца. Эти хвосты - это все", - написала Ольга.

Интересно, что еще после рождения дочери Харлан шутила о ее густых волосах. Тогда спортсменка опубликовала фото новорожденной Арианны и указала, что девочке уже можно заплетать косы.

Теперь, спустя четыре месяца, эта шутка получила свое продолжение - Ольга продемонстрировала первую прическу дочери.

Ольга Харлан показала четырехмесячную дочь Арианну (скриншот Instagram)

Как Ольга Харлан сообщила о беременности

О предстоящем пополнении в семье олимпийская чемпионка объявила в феврале 2026 года.

Радостной новостью она поделилась вместе со своим женихом, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле. Влюбленные опубликовали совместное видео, в котором сообщили, что впервые станут родителями.

Во время беременности Харлан рассказывала об изменениях своей жизни и спортивной карьере. К примеру, во время зимних Олимпийских игр 2026 года она призналась, что поставила профессиональные выступления на паузу.

Спортсменка объясняла, что после многих лет соревнований они с Луиджи решили уделить больше внимания личной жизни.

"Мы как взяли отпуск после Олимпиады-2024 в Париже, то все же поняли, что очень многое сделали для своей профессиональной карьеры, для своих стран. Поэтому хочется сейчас немного пожить для себя", - рассказывала Харлан.

Как спортсменка рассказала о поле ребенка

В марте Ольга и Луиджи сообщили, что ожидают рождения девочки. Вместо традиционного гендер-пати пара устроила нежную фотосессию.

Ольга Харлан опубликовала кадры по фотосессии (фото: instagram.com/olgakharlan)

На фотографиях Харлан позировала в джинсах и светлом свитере, а ее жених нежно обнимал будущую маму. Главной деталью фотосессии стала надпись "It's a girl" на круглом животе спортсменки. Именно так влюбленные раскрыли пол первенца.

Ольга Харлан опубликовала кадры по фотосессии (фото: instagram.com/olgakharlan)

Фотографии были исполнены в светлой минималистической стилистике, без ярких декораций и масштабного празднования.

Когда родилась дочь Ольги Харлан

Доченька появилась на свет 14 июня 2026 года. Но о рождении девочки Ольга и Луиджи сообщили только два дня спустя.

16 июня Харлан опубликовала трогательный кадр с маленькой новорожденной ручкой и поделилась именем дочери.

"Арианна. 14.06.2026. Мама и папа любят тебя больше всего", - написала тогда спортсменка.

Что известно об отношениях Ольги Харлан и Луиджи Самеле

Избранник украинской спортсменки - итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле. Пара находится в отношениях уже несколько лет. В сентябре 2024 года влюбленные объявили о помолвке.

После Олимпийских игр в Париже спортсмены решили уделить больше времени общей жизни, а в 2026 впервые стали родителями.

Рождение Арианны стало новым этапом в жизни пары, а Харлан теперь регулярно делится со поклонниками, как растет маленькая Арианна.