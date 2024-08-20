Найщасливіші діти живуть у Нідерландах: ось які 6 речей не роблять їхні батьки

Вони ніколи не використовують авто, якщо можна поїхати на велосипеді

В Нідерландах величезна культура їзди на велосипеді, і вона починається з дуже раннього віку. Як тільки дитина може сісти, її пристібають до велосипеда батьків і їздять за будь-якої погоди.

Їзда на велосипеді крізь шторм, у відповідному дощовику, вчить дітей, що незалежно від того, з якими перешкодами вони стикаються у своєму житті, вони зможуть їх подолати.

А ще це вчить незалежності. Коли більшості дітей виповнюється 9-10 років, більшість батьків довіряють їм самостійно їздити на велосипеді до школи або до друзів. Ця свобода і довіра допомагає підліткам розвиватися в автономних, самодостатніх і впевнених дорослих.

Вони ніколи не нависають над дітьми

Дуже часто можна побачити, як голландські діти вільно бігають по майданчику без особливого нагляду. Батьки переважно сидять на лавці та спокійно балакають між собою, а їхні діти лазять, бігають та падають всюди.

Дітей у Нідерландах змалечку заохочують досліджувати навколишній світ, вірити у себе та просто струшувати пил, коли вони падають.

Батьки ніколи не працюють понад 40 годин на тиждень

Однією з головних причин, чому голландці такі щасливі, є те, що вони цінують баланс між роботою та особистим життям.

Дослідження показують, що майже половина робочої сили в Нідерландах мають роботу на неповний робочий день. Голландські батьки також беруть принаймні один вихідний щотижня, щоб провести його зі своїми дітьми.

Проведення цього часу вдома означає більше місця для занять для дітей, ігор, клубів, спорту або додаткового часу для відпочинку з батьками.

Вони ніколи не їдять занадто багато їжі окремо від дітей

У Нідерландах батьки прагнуть щодня принаймні один раз на день їсти разом. Це час для членів сім'ї для спілкування та обговорення свого дня.

Відчуття зв'язку покращує психічне здоров'я всіх членів сім'ї та сприяє щасливішим, емоційно збалансованішим дітям.

Батьки ніколи не викидають структуру

З моменту народження дітей, голландським батькам рекомендується забезпечити "rust, reinheid, regelmaat", що приблизно перекладається як "відпочинок, чистота і структура".

Голландським дітям постійно дають чіткий розклад дня, який передбачає багато денного сну для маленьких та надає пріоритет стабільності. Щоб діти процвітали, їм потрібна структура, передбачуваність, відпочинок та гігієна.

Це допомагає їм почуватися безпечно та комфортно, досліджуючи невідоме. Така форма більш авторитетного батьківства часто пов'язана з позитивним розвитком дитини.

Вони ніколи не говорять, що їхня думка є останнім словом

Батьки хочуть, щоб їхні діти відчували, що їх бачать і чують. Вони залучають своїх дітей до процесу прийняття рішень, як тільки ті починають розуміти мову та спілкуватися.

Таким чином діти вчаться домовлятися та встановлювати свої особисті кордони змалечку. Коли вони запитують думку своїх дітей і по-справжньому прислухатися до них, вони, швидше за все, розвинуть почуття позитивної власної гідності.

Нідерландські батьки також не цураються обговорювати такі незручні теми, як секс, наркотики та гендер. Вони розуміють, що прийняти дітей такими, якими вони є насправді - це все, що їм дійсно потрібно, щоб вирости впевненими, щасливими та врівноваженими дорослими.