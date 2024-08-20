Самые счастливые дети живут в Нидерландах: вот какие 6 вещей не делают их родители

Они никогда не используют авто, если можно поехать на велосипеде

В Нидерландах огромная культура езды на велосипеде, и она начинается с раннего возраста. Как только ребенок может сесть, его пристегивают к велосипеду родителей и ездят в любую погоду.

Езда на велосипеде сквозь шторм, в соответствующем дождевике, учит детей, что независимо от того, с какими препятствиями они сталкиваются в своей жизни, они смогут преодолеть их.

А еще это учит независимости. Когда большинству детей исполняется 9-10 лет, большинство родителей доверяют им самостоятельно ездить на велосипеде в школу или друзья. Эта свобода и доверие помогает подросткам развиваться у автономных, самодостаточных и уверенных взрослых.

Они никогда не нависают над детьми

Очень часто можно увидеть, как голландские дети свободно бегают по площадке без особого присмотра. Родители преимущественно сидят на скамейке и спокойно болтают между собой, а их дети лазают, бегают и падают повсюду.

Детей в Нидерландах с детства поощряют исследовать окружающий мир, верить в себя и просто стряхивать пыль, когда они падают.

Родители никогда не работают более 40 часов в неделю

Одной из главных причин, почему голландцы так счастливы, является то, что они ценят баланс между работой и личной жизнью.

Исследования показывают, что почти половина рабочей силы в Нидерландах работают на неполный рабочий день. Голландские родители также берут по крайней мере один выходной еженедельно, чтобы провести его со своими детьми.

Проведение этого времени на дому означает больше места для занятий для детей, игр, клубов, спорта или дополнительного времени для отдыха с родителями.

Они никогда не едят слишком много пищи отдельно от детей

В Нидерландах родители стремятся каждый день хотя бы один раз в день есть вместе. Это время для членов семьи для общения и обсуждения дня.

Чувство связи улучшает психическое здоровье всех членов семьи и способствует более счастливым, эмоционально сбалансированным детям.

Родители никогда не выбрасывают структуру

С момента рождения детей голландским родителям рекомендуется обеспечить "rust, reinheid, regelmaat", что примерно переводится как "отдых, чистота и структура".

Голландским детям постоянно дают четкое расписание дня, которое предусматривает многодневный сон для маленьких и придает приоритет стабильности. Чтобы дети преуспели, им нужна структура, предсказуемость, отдых и гигиена.

Это помогает им чувствовать себя безопасно и комфортно, исследуя неизвестное. Такая форма более авторитетного отцовства часто связана с развитием ребенка.

Они никогда не говорят, что их мнение является последним словом

Родители хотят, чтобы их дети чувствовали, что их видят и слышат. Они вовлекают своих детей в процесс принятия решений, как только они начинают понимать язык и общаться.

Таким образом дети учатся договариваться и устанавливать свои личные границы с детства. Когда они спрашивают мнение своих детей и по-настоящему прислушиваться к ним, они, скорее всего, разовьют чувство положительного собственного достоинства.

Нидерландские родители также не гнушаются обсуждать такие неудобные темы, как секс, наркотики и гендер. Они понимают, что принять детей такими, какие они есть на самом деле - это все, что им действительно нужно, чтобы вырасти уверенными, счастливыми и уравновешенными взрослыми.