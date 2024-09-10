Найгірша популярна фраза, яку батьки не повинні казати своїй дитині

Яку фразу не варто казати дитині

Генеральний директор компанії з надання допомоги в освіті Рейчел Ромер - мати двох дітей. Вона каже, що найкращий спосіб навчити дитини вгамовувати хвилювання та паніку - це демонструвати власний спокій.

"Я зараз виховую двох маленьких 4-річних дітей, і я думаю про те, що, коли вони хвилюються, я кажу їм: "заспокойся". І це найгірше, що ви можете сказати 4-річній дитині", - каже вона.

Слово "заспокойся" не підтверджує емоції дитини та не допомагають їй зрозуміти свої почуття, і навіть може ненавмисно виглядати, як зневажливе. Управління такими емоціями, як тривога, є складним завданням.

Ще у 2014 році у статті Journal of Experimental Psychology, було виявлено, що 80% людей говорять іншим людям у стані хвилювання "заспокойся". І насправді це ніяк не допомагає розслабитися та заспокоїтися.

"Не робіть цього, тому що ми всі знаємо, шо тривога - це інтенсивна, дуже активна емоція, і вона не зникає просто так", - підкреслює психолог Адам Грант.

Як допомогти дитині подолати хвилювання

Психологи радять робити з дитиною дві прості вправи, які допоможуть справитися з хвилюванням та тривогою. Перше - практикуйте диханням разом.

"Іноді, навіть не кажучи своїм дітям, що ви це робите, ви починаєте синхронізувати своє дихання з ними. Так ви створюєте простір, щоб вони могли підсвідомо працювати через свої емоції", - каже Ромер.

Ця практика може працювати й для дорослих. На заняттях з йоги часто вчать таким технікам дихання, як "боксове дихання" і "тактичне дихання".

"Тривога - це дуже заразна емоція. Але спокій теж заразливий", - підкреслюють психологи.

Вони підкреслюють, що ці методи "готують вашу фізіологію" і дозволяють вам розслабитися в момент. Це фактично змінює вашу фізіологію від збудження симпатичної нервової системи, яка є режимом стресу та тривоги, до парасимпатичної, яка є режимом розслаблення та відновлення.

Друга вправа - переформулюйте тривогу у приємне хвилювання.

"Вчений Вуд Брукс у своєму дослідженні виявив, що замість того, щоб намагатися заспокоїтися, було легше переоцінити тривогу як хвилювання і сказати: "Слухай, тривога включає в себе невизначеність. Так, можливо, може статися щось погане, але також можливо станеться щось хороше", - розповів Адам Грант.

У дослідженні люди виконували різноманітні завдання, які викликають тривогу, наприклад, публічні виступи. Ті, кому казали переоцінити тривогу ("розбудитися"), були більш впевнені та зібрані, ніж ті, кому сказали "заспокойся".

Подібну вправу батьки можуть виконувати зі своїми дітьми. Намагайтеся змінити фрази підтримки та уникати слова "заспокойся" так, щоб тонко налаштувати дитину на позитив.