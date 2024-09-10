Худшая популярная фраза, которую родители не должны говорить своему ребенку

Какую фразу не стоит говорить ребенку

Генеральный директор компании по оказанию помощи в образовании Рейчел Ромер - мать двоих детей. Она говорит, что лучший способ научить ребенка унимать волнение и панику - это демонстрировать собственное спокойствие.

"Я сейчас воспитываю двух маленьких 4-летних детей, и я думаю о том, что, когда они волнуются, я говорю им: "успокойся". И это самое плохое, что вы можете сказать 4-летнему ребенку", - говорит она.

Слово "успокойся" не подтверждает эмоции ребенка и не помогают ему понять свои чувства, и даже может нечаянно выглядеть как пренебрежительное. Управление такими эмоциями как тревога является сложной задачей.

Еще в 2014 году в статье Journal of Experimental Psychology, было обнаружено, что 80% людей говорят другим людям в состоянии волнения "успокойся". И действительно это никак не помогает расслабиться и успокоиться.

"Не делайте этого, потому что мы все знаем, что тревога - это интенсивная, очень активная эмоция, и она не исчезает просто так", - подчеркивает психолог Адам Грант.

Как помочь ребенку преодолеть волнение

Психологи советуют делать с ребенком два простых упражнения, которые помогут справиться с волнением и тревогой. Первое – практикуйте дыханием вместе.

"Иногда, даже не говоря своим детям, что вы это делаете, вы начинаете синхронизировать свое дыхание с ними. Так вы создаете пространство, чтобы они могли подсознательно работать из-за своих эмоций", - говорит Ромер.

Эта практика может работать и для взрослых. На занятиях по йоге часто учат таким техникам дыхания, как "боксовое дыхание" и "тактическое дыхание".

"Тревога - это очень заразная эмоция. Но спокойствие тоже заразительно", - подчеркивают психологи.

Они подчеркивают, что эти методы "готовят вашу физиологию" и позволяют вам расслабиться в данный момент. Это фактически изменяет вашу физиологию от возбуждения симпатической нервной системы, являющейся режимом стресса и тревоги, до парасимпатической, являющейся режимом расслабления и восстановления.

Второе упражнение – переформулируйте тревогу в приятное волнение.

"Ученый Вуд Брукс в своем исследовании обнаружил, что, вместо того чтобы пытаться успокоиться, было легче переоценить тревогу как волнение и сказать: "Слушай, тревога включает в себя неопределенность. Да, может быть, может произойти что-то плохое, но также возможно произойдет что-то хорошее", - рассказал Адам Грант.

В исследовании люди выполняли различные задачи, вызывающие тревогу, например публичные выступления. Те, кому говорили переоценить тревогу ("разбудиться"), были более уверены и собраны, чем те, кому сказали "успокойся".

Подобное упражнение родители могут делать со своими детьми. Старайтесь изменить фразы поддержки и избегать слова "успокойся" так, чтобы тонко настроить ребенка на позитив.