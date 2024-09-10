RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Худшая популярная фраза, которую родители не должны говорить своему ребенку

Какая фраза не подходит для успокоения ребенка в состоянии тревоги (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Каждый ребенок иногда волнуется и нервничает. Особенно тяжело такие моменты переживают дети помладше. Когда ребенок паникует, то большинство родителей говорят одну популярную фразу, которую употреблять точно не стоит.

Что это за фраза и как она влияет на ребенка в состоянии тревоги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.

Какую фразу не стоит говорить ребенку

Генеральный директор компании по оказанию помощи в образовании Рейчел Ромер - мать двоих детей. Она говорит, что лучший способ научить ребенка унимать волнение и панику - это демонстрировать собственное спокойствие.

"Я сейчас воспитываю двух маленьких 4-летних детей, и я думаю о том, что, когда они волнуются, я говорю им: "успокойся". И это самое плохое, что вы можете сказать 4-летнему ребенку", - говорит она.

Слово "успокойся" не подтверждает эмоции ребенка и не помогают ему понять свои чувства, и даже может нечаянно выглядеть как пренебрежительное. Управление такими эмоциями как тревога является сложной задачей.

Еще в 2014 году в статье Journal of Experimental Psychology, было обнаружено, что 80% людей говорят другим людям в состоянии волнения "успокойся". И действительно это никак не помогает расслабиться и успокоиться.

"Не делайте этого, потому что мы все знаем, что тревога - это интенсивная, очень активная эмоция, и она не исчезает просто так", - подчеркивает психолог Адам Грант.

Как помочь ребенку преодолеть волнение

Психологи советуют делать с ребенком два простых упражнения, которые помогут справиться с волнением и тревогой. Первое – практикуйте дыханием вместе.

"Иногда, даже не говоря своим детям, что вы это делаете, вы начинаете синхронизировать свое дыхание с ними. Так вы создаете пространство, чтобы они могли подсознательно работать из-за своих эмоций", - говорит Ромер.

Эта практика может работать и для взрослых. На занятиях по йоге часто учат таким техникам дыхания, как "боксовое дыхание" и "тактическое дыхание".

"Тревога - это очень заразная эмоция. Но спокойствие тоже заразительно", - подчеркивают психологи.

Они подчеркивают, что эти методы "готовят вашу физиологию" и позволяют вам расслабиться в данный момент. Это фактически изменяет вашу физиологию от возбуждения симпатической нервной системы, являющейся режимом стресса и тревоги, до парасимпатической, являющейся режимом расслабления и восстановления.

Второе упражнение – переформулируйте тревогу в приятное волнение.

"Ученый Вуд Брукс в своем исследовании обнаружил, что, вместо того чтобы пытаться успокоиться, было легче переоценить тревогу как волнение и сказать: "Слушай, тревога включает в себя неопределенность. Да, может быть, может произойти что-то плохое, но также возможно произойдет что-то хорошее", - рассказал Адам Грант.

В исследовании люди выполняли различные задачи, вызывающие тревогу, например публичные выступления. Те, кому говорили переоценить тревогу ("разбудиться"), были более уверены и собраны, чем те, кому сказали "успокойся".

Подобное упражнение родители могут делать со своими детьми. Старайтесь изменить фразы поддержки и избегать слова "успокойся" так, чтобы тонко настроить ребенка на позитив.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДетиВоспитание детейСоветы родителям