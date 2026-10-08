Наталка Карпа розповіла про важке поранення чоловіка-військового та його операцію

Яке поранення отримав Євген Тєрєхов

Євген Тєрєхов служить із 2014 року. В інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вийшло 7 жовтня на його Youtube каналі, Карпа розповіла, що у 2015 році біля Мар'їнки на Донеччині він отримав важку черепно-мозкову травму.

Через наслідки поранення чоловікові встановили титанову пластину. Також, за словами співачки, в ділянці живота у нього залишилася спеціальна сітка.

Сам Тєрєхов розповідав про це в інтерв'ю виданню "Факти" ще десять років тому. За його словами, після поранення лікарі видалили найнебезпечніший уламок, а операція, під час якої йому встановили титанову пластину, тривала близько семи годин. Відновлення після неї було тривалим і складним.

У 2026 році Євген переніс ще одну операцію

В цьому році чоловік співачки знову опинився на операційному столі, однак цього разу причиною стало не бойове поранення.

За словами Карпи, у лютому Євген виходив зі штабу в лісопосадці, послизнувся та зламав ногу. Після цього йому зробили складну операцію та встановили три штифти.

"У лютому місяці в нього була важка операція на нозі, тому що він виходив, послизнувся - нога пішла. Три штирі", - розповіла співачка.

Де зараз служить чоловік Наталки Карпи

Після лікування Євген продовжив військову службу. За словами Карпи, нині він перебуває на Харківщині та виконує завдання на Куп'янському напрямку.

Наталка Карпа та Євген Тєрєхов одружилися 27 серпня 2016 року. Дату для реєстрації шлюбу пара обрала символічну: саме 27 серпня Тєрєхов називав своїм "другим днем народження" після пережитого поранення.

У 2026 році подружжя відзначило десяту річницю шлюбу. Вони виховують доньку Злату.