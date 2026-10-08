Наталья Карпа рассказала о тяжелом ранении мужа-военного и его операции

Какое ранение получил Евгений Терехов

Евгений Терехов служит с 2014 года. В интервью Славе Демину, которое вышло 7 октября на его Youtube канале, Карпа рассказала, что в 2015 году возле Марьинки Донецкой области он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Из-за последствий ранения мужчине установили титановую пластину. Также, по словам певицы, в области живота у него осталась специальная сетка.

Сам Терехов рассказывал об этом в интервью изданию "Факти" еще десять лет назад. По его словам, после ранения врачи удалили самый опасный отломок, а операция, во время которой ему установили титановую пластину, длилась около семи часов. Восстановление после нее было продолжительным и сложным.

В 2026 году Евгений перенес еще одну операцию

В этом году муж певицы снова оказался на операционном столе, однако в этот раз причиной стало не боевое ранение.

По словам Карпы, в феврале Евгений выходил из штаба в лесопосадке, поскользнулся и сломал ногу. После этого ему сделали сложную операцию и установили три штифта.

"В феврале месяце у него была тяжелая операция на ноге, потому что он выходил, поскользнулся - нога ушла. Три штыря", - рассказала певица.

Где сейчас служит муж Наталки Карпы

После лечения Евгений продолжил военную службу. По словам Карпы, сейчас он находится в Харьковской области и выполняет задачи на Купянском направлении.

Наталья Карпа и Евгений Терехов поженились 27 августа 2016 года. Дату для регистрации брака пара выбрала символическую: именно 27 августа Терехов называл своим "вторым днем рождения" после пережитого ранения.

В 2026 году супруги отметили десятую годовщину брака. Они воспитывают дочь Злату.