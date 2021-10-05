Нардепам выплатили в сентябре 3 миллиона компенсаций за жилье: кто и сколько получил

В сентябре народные депутаты получили от государства компенсации за аренду жилья или съем номеров в отелях на общую сумму 3,029 миллиона гривен.

Об этом 5 октября передали на сайте Верховной Рады Украины.

Такую помощь выплатили 137 политикам.

Как указывается в списке нардепов IX созыва, которые воспользовались правом получения средств для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в сентябре 2021-го, самую большую сумму получил Дмитрий Припутень от партии "Слуга народа" (за период 01.05 - 31.07).

Чуть меньше выплатили Игорю Гузю из депутатской группы "Партия "За майбутнє": 59 500 гривен (01.06 - 31.08).

Третье место в списке выплат компенсаций - по 40 300 гривен - разделили между собой депутаты Максим Березин, Владимир Гевко, Константин Касай, Людмила Марченко, Вячеслав Рублев, Дмитрий Соломчук (все от "Слуги народа") и Наталья Пипа (от фракции "Голос").

Топ-5 в списке замыкают внефракционный Евгений Яковенко - 40 тысяч гривен, и Андрей Богданец от "СН" - 39 650 гривен.

Список нардепов, кто в сентябре получил компенсацию за наем жилья (скрин rada.gov.ua)

Напомним, что народные депутаты по закону имеют право получать компенсацию за съем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены крышей над головой в Киеве и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 км от границ столицы.