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Нардепам виплатили у вересні 3 мільйони компенсацій за житло: хто і скільки отримав

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Вівторок 05 жовтня 2021 19:56
Нардепам виплатили у вересні 3 мільйони компенсацій за житло: хто і скільки отримав Колаж РБК-Україна: нардепи отримали компенсацію за винайму житла в Києві на 3 мільйони
Автор: Володимир Костирін

У вересні народні депутати отримали від держави компенсації за оренду житла або винайму номерів у готелях на загальну суму 3,029 мільйона гривень.

Про це 5 жовтня передали на сайті Верховної Ради України.

Таку допомогу виплатили 137 політикам.

Як вказується в списку нардепів IX скликання, які скористалися правом отримання коштів для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера у вересні 2021-го, найбільшу суму отримав Дмитро Припутень від партії "Слуга народу" (за період 01.05 - 31.07).

Трохи менше виплатили Ігорю Гузю з депутатської групи "Партія "За майбутнє": 59 500 гривень (01.06 - 31.08).

Третє місце в списку виплат компенсацій - по 40 300 гривень - розділили між собою депутати Максим Березін, Володимир Гевко, Костянтин Касай, Людмила Марченко, В'ячеслав Рубльов, Дмитро Соломчук (всі від "Слуги народу") і Наталія Піпа (від фракції "Голос").

Топ-5 у списку замикають позафракційний Євген Яковенко - 40 тисяч гривень, і Андрій Богданець від "СН" - 39 650 гривень.

Нардепам виплатили у вересні 3 мільйони компенсацій за житло: хто і скільки отримавНардепам виплатили у вересні 3 мільйони компенсацій за житло: хто і скільки отримавНардепам виплатили у вересні 3 мільйони компенсацій за житло: хто і скільки отримавНардепам виплатили у вересні 3 мільйони компенсацій за житло: хто і скільки отримав

Список нардепів, хто у вересні отримав компенсацію за винайму житла (скрін rada.gov.ua)

Нагадаємо, що народні депутати за законом мають право отримувати компенсацію за знімання житла або оплату готельного номера за умови, якщо вони не забезпечені дахом над головою в Києві та мають реєстрацію місця проживання на відстані більше ніж 30 км від кордонів столиці.

Як повідомлялося, згідно з затвердженим Верховною Радою кошторисом на 2021-й, загалом один нардеп без урахування зарплати обходиться Україні в 344 310 гривень на рік.

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