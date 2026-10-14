Надія Матвєєва закликала не приховувати почуття й пояснила, чому дозволяє собі плакати (відео)

Українська телеведуча Надія Матвєєва поділилася особистими переживаннями та розповіла, що розплакалася просто під час прогулянки. Вона закликала не соромитися власних емоцій і дозволяти собі проживати їх навіть тоді, коли здається, що для сліз немає очевидної причини.

Про це пише Styler з посиланням на нове відео Матвєєвої в Instagram .

Надія Матвєєва розповіла про свої емоції

Матвєєва зізналася, що під час прогулянки відчула, як підступають сльози. Замість того щоб стримувати себе, вона вирішила дати емоціям вихід.

"Сьогодні під час прогулянки в мене просто пішли сльози. Сльози у мене наче підступають, і я відчуваю, що треба поплакати. І знаєте, я даю цьому волю", - розповіла ведуча.

Саме це, за словами Матвєєвої, спонукало її записати відео. Вона звернулася до людей, які можуть перебувати у відносно нормальних обставинах порівняно з іншими, але водночас відчувати потребу виплакатися.

Телеведуча пояснила, як справляється з емоціями

Матвєєва пояснила, що сприймає сльози як один зі способів дати накопиченим емоціям вийти назовні.

"Для мене це ще така самотерапія - дати цим емоціям вийти через сльози. Можливо, колись через сміх, але зараз через сльози", - поділилася вона.

У підписі до відео телеведуча також зазначила, що в моменти руйнувань та втрат, які зараз переживають люди, не завжди вдається контролювати свій емоційний стан. Вона закликала прислухатися до себе і не приховувати власні почуття.

"Якщо є можливість - відчувайте, довіряйте собі і не намагайтеся бути сталевими, приховуючи почуття навіть від себе", - написала Матвєєва.

Попри складний емоційний стан, ведуча завершила своє звернення словами віри, що все буде добре.

"Добре в наших душах, добре з нами, наскільки це можливо", - сказала вона.

Як відреагували на відвертість Матвєєвої

Відео Матвєєвої викликало активну реакцію підписників. У коментарях багато хто підтримав телеведучу та подякував їй за відвертість.

На допис відреагувала й акторка Ольга Сумська.

Ольга Сумська підтримала Надію Матвєєву (скриншот)

До слів підтримки долучилися й інші підписники. Одна з користувачок зізналася, що сама часто намагається стримувати сльози, а відео Матвєєвої може допомогти іншим дозволити собі проявляти емоції.

Підписники подякували Матвєєвій за відвертість (скриншот)

Ще один користувач підтримав телеведучу теплими словами та висловила сподівання, що все неодмінно налагодиться.

Підписник підтримав Надію Матвєєву у коментарях (скриншот)

Чимало інших користувачів також залишили короткі слова підтримки. Вони писали Матвєєвій "обіймаю", дякували за щирість та бажали їй сил.