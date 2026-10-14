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Главная Люди Надежда Матвеева призвала не скрывать чувства и объяснила, почему позволяет себе плакать (видео)
Люди 14 октября 2026 · 16:53
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Надежда Матвеева призвала не скрывать чувства и объяснила, почему позволяет себе плакать (видео)

Телеведущая призналась, что неожиданно почувствовала необходимость дать волю слезам и решила не сдерживать себя
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Надежда Матвеева призвала не скрывать чувства и объяснила, почему позволяет себе плакать (видео)

Надежда Матвеева расплакалась во время прогулки (фото: Styler)

Украинская телеведущая Надежда Матвеева поделилась личными переживаниями и рассказала, что расплакалась прямо во время прогулки. Она призвала не стесняться собственных эмоций и позволять себе проживать их даже тогда, когда кажется, что слезам нет очевидной причины.

Об этом пишет Styler со ссылкой на новое видео Матвеевой в Instagram.

Надежда Матвеева рассказала о своих эмоциях

Матвеева призналась, что во время прогулки почувствовала, как подступают слезы. Вместо того, чтобы сдерживать себя, она решила дать эмоциям выход.

"Сегодня во время прогулки у меня просто пошли слезы. Слезы у меня как подступают, и я чувствую, что надо поплакать. И знаете, я даю этому свободу", - рассказала ведущая.

Именно это, по словам Матвеевой, побудило ее записать видео. Она обратилась к людям, которые могут находиться в относительно нормальных обстоятельствах по сравнению с другими, но в то же время ощущать необходимость выплакаться.

Телеведущая объяснила, как справляется с эмоциями

Матвеева объяснила, что воспринимает слезы как один из способов дать накопленным эмоциям выйти наружу.

"Для меня это еще такая самотерапия - дать этим эмоциям выйти через слезы. Возможно, когда-то из-за смеха, но сейчас из-за слез", - поделилась она.

В подписи к видео телеведущая также отметила, что в моменты разрушений и потерь, которые сейчас переживают люди, не всегда удается контролировать свое эмоциональное состояние. Она призвала прислушиваться к себе и не скрывать свои чувства.

"Если есть возможность - чувствуйте, доверяйте себе и не пытайтесь быть стальными, скрывая чувства даже от себя", - написала Матвеева.

Несмотря на сложное эмоциональное состояние, ведущая завершила свое обращение словами веры, что все будет хорошо.

"Хорошо в наших душах, хорошо с нами, насколько это возможно", - сказала она.

Как отреагировали на откровенность Матвеевой

Видео Матвеевой вызвало активную реакцию подписчиков. В комментариях многие поддержали телеведущую и поблагодарили ее за откровенность.

На сообщение отреагировала и актриса Ольга Сумская.

Надежда Матвеева призвала не скрывать чувства и объяснила, почему позволяет себе плакать (видео)
Ольга Сумская поддержала Надежду Матвееву (скриншот)

К словам поддержки присоединились и другие подписчики. Одна из пользователей призналась, что сама часто пытается сдерживать слезы, а видео Матвеевой может помочь другим позволить себе проявлять эмоции.

Надежда Матвеева призвала не скрывать чувства и объяснила, почему позволяет себе плакать (видео)
Подписчики поблагодарили Матвеева за откровенность (скриншот)

Еще один пользователь поддержал телеведущую теплыми словами и выразил надежду, что все непременно наладится.

Надежда Матвеева призвала не скрывать чувства и объяснила, почему позволяет себе плакать (видео)
Подписчик поддержал Надежду Матвееву в комментариях (скриншот)

Многие другие пользователи также оставили короткие слова поддержки. Они писали Матвеевой "обнимаю", благодарили за искренность и желали ей сил.

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