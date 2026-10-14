Надежда Матвеева призвала не скрывать чувства и объяснила, почему позволяет себе плакать (видео)

Украинская телеведущая Надежда Матвеева поделилась личными переживаниями и рассказала, что расплакалась прямо во время прогулки. Она призвала не стесняться собственных эмоций и позволять себе проживать их даже тогда, когда кажется, что слезам нет очевидной причины.
Об этом пишет Styler со ссылкой на новое видео Матвеевой в Instagram.
Надежда Матвеева рассказала о своих эмоциях
Матвеева призналась, что во время прогулки почувствовала, как подступают слезы. Вместо того, чтобы сдерживать себя, она решила дать эмоциям выход.
"Сегодня во время прогулки у меня просто пошли слезы. Слезы у меня как подступают, и я чувствую, что надо поплакать. И знаете, я даю этому свободу", - рассказала ведущая.
Именно это, по словам Матвеевой, побудило ее записать видео. Она обратилась к людям, которые могут находиться в относительно нормальных обстоятельствах по сравнению с другими, но в то же время ощущать необходимость выплакаться.
Телеведущая объяснила, как справляется с эмоциями
Матвеева объяснила, что воспринимает слезы как один из способов дать накопленным эмоциям выйти наружу.
"Для меня это еще такая самотерапия - дать этим эмоциям выйти через слезы. Возможно, когда-то из-за смеха, но сейчас из-за слез", - поделилась она.
В подписи к видео телеведущая также отметила, что в моменты разрушений и потерь, которые сейчас переживают люди, не всегда удается контролировать свое эмоциональное состояние. Она призвала прислушиваться к себе и не скрывать свои чувства.
"Если есть возможность - чувствуйте, доверяйте себе и не пытайтесь быть стальными, скрывая чувства даже от себя", - написала Матвеева.
Несмотря на сложное эмоциональное состояние, ведущая завершила свое обращение словами веры, что все будет хорошо.
"Хорошо в наших душах, хорошо с нами, насколько это возможно", - сказала она.
Как отреагировали на откровенность Матвеевой
Видео Матвеевой вызвало активную реакцию подписчиков. В комментариях многие поддержали телеведущую и поблагодарили ее за откровенность.
На сообщение отреагировала и актриса Ольга Сумская.
К словам поддержки присоединились и другие подписчики. Одна из пользователей призналась, что сама часто пытается сдерживать слезы, а видео Матвеевой может помочь другим позволить себе проявлять эмоции.
Еще один пользователь поддержал телеведущую теплыми словами и выразил надежду, что все непременно наладится.
Многие другие пользователи также оставили короткие слова поддержки. Они писали Матвеевой "обнимаю", благодарили за искренность и желали ей сил.