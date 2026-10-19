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Холостяк 19 жовтня 2026 · 11:22
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"Наче знаю тебе все життя": учасниця "Холостяка" Валерія Полянська зворушила словами про Лесю Нікітюк

Дівчина зізналася, що телеведуча стала для неї не лише керівницею, а й близькою подругою
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
"Наче знаю тебе все життя": учасниця "Холостяка" Валерія Полянська зворушила словами про Лесю Нікітюк

Валерія Полянська привітала Лесю Нікітюк з Днем народження

Учасниця шоу "Холостяк" Валерія Полянська зворушливо привітала телеведучу Лесю Нікітюк з Днем народження та поділилася їхніми архівними фотографіями. Валерія, яка вже сім років працює з ведучою, розповіла, як починалася їхня співпраця та чому сьогодні називає Лесю не лише керівницею, а й близькою подругою.

Що Валерія розповіла про багаторічну дружбу з Нікітюк та як телеведуча відреагувала на привітання, розповідає Styler.

Як Валерія привітала Лесю Нікітюк

У своєму Instagram Валерія опублікувала добірку спільних світлин із Лесею, зроблених у різні роки. До фотографій вона додала особисте привітання, в якому пригадала їхній спільний шлях.

"Вже 7 років як ти є важливою людиною в моєму житті. Хоча іноді здається, що я знаю тебе все життя!" - написала Полянська.

Валерія зізналася, що за ці роки вони пережили чимало подій, тому їй було непросто обрати фотографії для публікації. Найбільшу увагу в привітанні вона приділила не спільним знімкам, а тому, як Леся вплинула на її професійне та особисте життя.

Як робота з Нікітюк переросла у дружбу

Полянська пригадала, що її шлях на телебаченні починався ще у студентські роки. Тоді вона працювала стейджменом на проєкті "Хто зверху?" та поступово знайомилася з роботою телевізійної команди.

Згодом Валерія стала працювати безпосередньо з Лесею Нікітюк. За сім років співпраці вона здобула професійний досвід, а їхні стосунки вийшли далеко за межі робочих. За словами Валерії, телеведуча підтримувала її у важливі моменти, надихала та стала прикладом для наслідування. Особливо цінним для Полянської стало те, що за роки спільної роботи між ними виникла справжня дружба.

"Сьогодні можу називати тебе не просто своєю керівницею, а й близькою подругою. І це для мене неймовірно цінно", - наголосила Валерія.

&quot;Наче знаю тебе все життя&quot;: учасниця &quot;Холостяка&quot; Валерія Полянська зворушила словами про Лесю Нікітюк
Валерія Полянська розповіла про стосунки з Лесею Нікітюк (фото: instagram.com/valeriya_plnsk/)

Леся Нікітюк не залишила привітання без уваги та подякувала Валерії у коментарях під дописом.

Що відомо про Валерію Полянську та її участь у "Холостяку"

Валерія Полянська тривалий час залишалася за кадром українського телебачення, працюючи в команді Лесі Нікітюк. Однак у 2026 році вона вирішила спробувати себе в іншій ролі та стала учасницею 15-го сезону романтичного реаліті "Холостяк".

Як раніше писав Styler, Полянська зізнавалася, що робота займає значну частину її життя, тому вона вирішила спробувати знайти кохання на романтичному шоу.

У першому випуску "Холостяка" Валерія Полянська влаштувала незвичайне знайомство з головним героєм В'ячеславом Кравцовим. Вона підготувала імпровізоване побачення та частувала холостяка молодою картоплею з тюлькою.

Раніше Styler також розповідав, як Христина Горняк уклала з головним героєм "Холостяка-15" В'ячеславом Кравцовим "Договір симпатії".

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