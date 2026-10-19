"Словно знаю тебя всю жизнь": участница "Холостяка" Валерия Полянская растрогала словами о Лесе Никитюк

Участница шоу "Холостяк" Валерия Полянская трогательно поздравила телеведущую Лесю Никитюк с Днем рождения и поделилась их архивными фотографиями. Валерия, уже семь лет работающая с ведущей, рассказала, как начиналось их сотрудничество и почему сегодня называет Лесю не только руководительницей, но и близкой подругой.

Что Валерия рассказала о многолетней дружбе с Никитюком и как телеведущая отреагировала на поздравления, рассказывает Styler.

Как Валерия поздравила Лесю Никитюк

В своем Instagram Валерия опубликовала подборку общих фотографий с Лесей, сделанных в разные годы. К фотографиям она добавила личное поздравление, в котором припомнила их общий путь.

"Уже 7 лет как ты являешься важным человеком в моей жизни. Хотя иногда кажется, что я знаю тебя всю жизнь!" - написала Полянская.

Валерия призналась, что за эти годы они пережили многие события, поэтому ей было непросто выбрать фотографии для публикации. Наибольшее внимание в поздравлении она уделила не общим снимкам, а потому, как Леся повлияла на ее профессиональную и личную жизнь.

Как работа с Никитюком переросла в дружбу

Полянская напомнила, что ее путь на телевидении начинался еще в студенческие годы. Тогда она работала стейджменом на проекте "Хто зверху?" и постепенно знакомилась с работой телевизионной команды.

Впоследствии Валерия стала работать непосредственно с Лесей Никитюк. За семь лет сотрудничества она получила профессиональный опыт, а их отношения вышли далеко за пределы рабочих. По словам Валерии, телеведущая поддерживала ее в важные моменты, вдохновляла и стала примером для подражания. Особенно ценно Полянской стало то, что за годы совместной работы между ними возникла настоящая дружба.

"Сегодня могу называть тебя не просто своей руководительницей, но и близкой подругой. И это для меня невероятно ценно", - подчеркнула Валерия.

Валерия Полянская рассказала об отношениях с Лесей Никитюк (фото: instagram.com/valeriya_plnsk/)

Леся Никитюк не оставила поздравления без внимания и поблагодарила Валерию в комментариях под сообщением.

Что известно о Валерии Полянской и ее участии в "Холостяке"

Валерия Полянская долгое время оставалась за кадром украинского телевидения, работая в команде Леси Никитюк. Однако в 2026 году она решила попробовать себя в другой роли и стала участницей 15 сезона романтического реалити "Холостяк".

Как ранее писал Styler, Полянская признавалась, что работа занимает значительную часть ее жизни, поэтому она решила попытаться обрести любовь на романтическом шоу.

В первом выпуске "Холостяка" Валерия Полянская устроила необычное знакомство с главным героем Вячеславом Кравцовым. Она подготовила импровизированное свидание и угощала холостяка молодым картофелем с тюлькой.